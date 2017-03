Carl-Laemmle-Preis an Roland Emmerich vergeben

Vor knapp 500 Gästen, darunter etliche prominente Wegbegleiter, nahm Roland Emmerich am vergangenen Freitag im Rahmen einer feierlichen Gala den in diesem Jahr erstmals vergebenen Carl-Laemmle-Produzentenpreis entgegen. Die mit 40.000 Euro dotierte Auszeichnung wurde von der Produzentenallianz und der Stadt Laupheim ins Leben gerufen und erinnert an den 1939 verstorbenen Laupheimer Hollywood-Pionier Carl Laemmle, der 1884 aus seiner Heimat in die USA auswanderte, dort 1906 sein erstes Kino eröffnete und 1915 schließlich den Grundstein für das US-Studio Universal legte. Bis 1936 produzierte Laemmle über 9.000 Filme, für " Im Westen nichts Neues " erhielt er 1930 den Oscar. Nach seinem Ausstieg aus dem Filmgeschäft 1936 setzte sich Laemmle für die zur Emigration gezwungenen Juden Deutschlands ein.Roland Emmerich, der den Preisstiftern zufolge als "herausragende Produzentenpersönlichkeit" für sein bisheriges Lebenswerk geehrt wurde, betonte in seiner Rede seine Verbundenheit mit der Region und dankte seiner Mutter, seiner Schwester und seinem Partner, die bei der Verleihung anwesend waren. Die Laudatio auf Emmerich hielt Jürgen Prochnow , der den Produzenten als "Hollywoodlegende" feierte.Den Vorsitz der Preisjury führte Martin Moszkowicz , der die Auszeichung in deren Namen wie folgt begründete: "Roland Emmerich ist ein Visionär, dessen Kreativität und unverkennbare Handschrift das Kino nachhaltig prägt. Um seinen Traum von Kino umzusetzen, wagt er den Sprung aus Deutschland nach Hollywood. Es ist sein originäres Talent für außergewöhnliche Geschichten, verbunden mit seinem besonderen produzentischen Geschick, das zu seinem beispiellosen Erfolg in Hollywood und weltweit führt. Er verkörpert im besten Sinn das Bild des kreativen Produzenten, das die Jury des Carl Laemmle Produzentenpreises für auszeichnungswürdig erachtet."Produzentenallianz-Geschäftsführer Christoph Palmer betonte, dass man mit dem neuen Preis den Produzenten als kreativen Motor in den Mittelpunkt stelle - und mit dem "herausragenden Roland Emmerich" die Verbindung zwischen Schwaben und Hollywood im 150. Geburtsjahr von Laemmle nochmals aufs Beste belebe. Rainer Kapellen, der Oberbürgermeister der Stadt Laupheim, ergänzt: "Roland Emmerich hat, genau wie Carl Laemmle, Besonderes geschaffen und die internationale Filmwelt nachhaltig beeinflusst. Die Produzenten stehen im Mittelpunkt dieses Preises, sie sind die Unternehmer im Filmgeschäft, oder, wie Carl Laemmle bezeichnet wurde, die "Filmfabrikanten". Ihnen und allen unseren Gästen wollen wir in Laupheim gute Gastgeber sein."

