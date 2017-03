Cannes-Plakat zeigt tanzende Claudia Cardinale

Das Plakat für die 70. Ausgabe des Festival de Cannes (17. bis 28. Mai) , das heute vorgestellt wurde, zeigt eine singende und tanzende Claudia Cardinale Anlässlich der Plakatvorstellung erklärte die 78-Jährige: "Ich fühle mich geehrt und bin stolz darauf, die Beflaggung für das 70. Festival de Cannes zu sein - und ich bin erfreut über die Fotoauswahl. Es ist das Bild, das ich von dem Festival habe, einem Event, das Alles rundherum erleuchtet. Dieser Tanz war im Jahr 1959 auf den Dächern von Rom. Niemand erinnert sich an den Namen des Fotografen...Auch ich habe ihn vergessen. Aber dieses Foto erinnert mich an meine Anfänge und an eine Zeit, als ich noch nicht davon zu träumen gewagt hatte, einmal die Stufen des berühmtesten Kinos der Welt hinaufzusteigen. Alles Gute zum Geburtstag!"

