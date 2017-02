BVR: "Kompromiss in Verhandlungen mit der ARD in Sichtweite"

Gemeinsame Vergütungsregeln mit den TV-Sendern waren ein zentrales Thema bei der Mitgliederversammlung des Bundesverbands Regie am Rande der Berlinale . So befänden sich die seit drei Jahren mit der ARD geführten Verhandlungen in einer Mediation. Nach der letzten Verhandlungsrunde am 6. Februar scheine eine Kompromissformel zwischen Buyout- und differenzierter Folgevergütung in Sichtweite, heißt es in einer BVR-Mitteilung.BVR-Vorstand Stephan Wagner machte besonders deutlich, dass dazu eine angemessene Vergütung für die Medienthekennutzung "unabdingbar" sei. Vor dem Hintergrund der auf 180 Tagen erweiterten Einstelldauer sei eine "spürbare Erhöhung der Vergütung und eine zeitliche Begrenzung der jeweiligen Einspeisung notwendig".In den Verhandlungen mit ProSiebenSat.1 konnten Ergebnisse erzielt werden: so wurde die Mindestvergütung für TV-Movies auf 63.500 Euro erhöht und eine Vergütungsregel für Telenovelas einschließlich weiterer Beteiligungsregelungen ab 2002 geschlossen.Zum Stillstand gekommen sind laut BVR dagegen die Verhandlungen mit RTL Weiterer Themenschwerpunkt der BVR-Mitgliederversammlung war die Debatte um die Geschlechtergerechtigkeit, nachdem der im November vorgelegte dritte Diversitätsbericht Gender Regie insbesondere bei den öffentlich-rechtlichen Sendern nach wie vor eine Unterrepräsentanz von Frauen in der Regie von fiktionalen Werken offenbart hatte. Für seine eigenen Gremien hat der BVR aktuell eine Satzungsänderung beschlossen, die eine Frauenquote von mindestens 30 Prozent vorsieht.

Quelle: Blickpunkt:Film

