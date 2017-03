Bundesverdienstkreuz für Sibel Kekilli und Nazan Eckes

Großansicht Sibel Kekilli wurde heute mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet (Bild: Kurt Krieger) Sibel Kekilli wurde heute mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet (Bild: Kurt Krieger)

Schauspielerin Sibel Kekilli und Moderatorin Nazan Eckes waren unter den 16 Frauen, die Bundespräsident Joachim Gauck heute anlässlich des Internationalen Frauentages für ihr langjähriges, herausragendes ehrenamtliches Engagement mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet hat.Zur Begründung heißt es:"Sibel Kekilli ist als Schauspielerin in Deutschland und international erfolgreich. Bekannt wurde sie durch ihre Rollen in den Filmen Gegen die Wand und Die Fremde, in denen die Unterdrückung der Frau thematisiert wird. Bei öffentlichen Auftritten und in Interviews findet Sibel Kekilli deutliche Worte, um Unterdrückung und häusliche Gewalt anzuprangern. Ihre Popularität stellt sie als Botschafterin in den Dienst von Terre des Femmes und tritt aktiv gegen sogenannte Ehrverbrechen ein. Sibel Kekilli leistet für die Rechte von Mädchen und Frauen einen weit über die Grenzen der Bundesrepublik Deutschland wirkenden Beitrag. Sie nutzt ihre Popularität, um das Thema Frauenrechte zu einem öffentlichen Thema zu machen und dadurch mehr Menschen dazu zu bewegen, genauer hinzusehen.""Die Fernsehmoderatorin Nazan Eckes ist in verschiedenen Projekten sozial engagiert. Für die Stiftung RTL war sie Projektpatin in Ruanda und Malawi. Seit 2006 engagiert sie sich für den SOS-Kinderdorf e.V. und wirbt Spenden ein. Als Lesebotschafterin der Stiftung Lesen und als Schirmherrin für das Ronald McDonald Haus Köln ist Nazan Eckes seit 2010 aktiv. Auch für das Therapiezentrum für Folteropfer/Flüchtlingsberatung des Caritasverbandes für die Stadt Köln e.V. wirbt sie Spenden ein. Darüber hinaus war sie Mitglied im Beirat der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration sowie Botschafterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Für das Programm Stark im Beruf des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend stand sie für einige Kampagnen zur Verfügung. Seit 2015 setzt sich Nazan Eckes außerdem für Frauenrechte als Botschafterin bei Terre des Femmes ein."

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen