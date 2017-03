Buet geht, Marsh wird befördert

Anna Marsh übernimmt den Posten als EVP International Distribution bei Studiocanal. Rodolphe Buet , Chef des internationalen Verleih und Marketing, verlässt das europäische Studio nach zwölf Jahren.Marsh ist seit 2008 Chefin International Sales bei der Tochter von Canal Plus und berichtet direkt an Studiocanal-Präsident Didier Lupfer. Vor ihrer Zeit bei Studiocanal war sie bei Télé Images International und TF1 International tätig.Buet wirkte seit März 2015 als President of Distribution & Marketing in der Pariser Zentrale des europäischen Medienunternehmen und war vor Kalle Friz CEO bei Studiocanal Germany.

