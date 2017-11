"Bringen Sie sich ein!"

Auch wenn es der Creative Europe Desk München ist, der zum traditionellen "Hinterbrühler" Medientreffen der bayerischen Filmbranche einlädt, stand die Veranstaltung in diesem Jahr doch vor allem im Zeichen der Stabübergabe beim FFF Bayern . In einer sehr persönlichen Ansprache, die mit der einen oder anderen Anekdote gewürzt war, bedankte sich CEDM-Geschäftsführerin Ingeborg Degener beim scheidenden FFF-Geschäftsführer Klaus Schaefer für viele Jahre, in denen er ihr und ihrem Team mit Rat & Tat zur Seite gestanden habe. Gerade in Zeiten des Umbruchs habe sie sich glücklich schätzen können, ihn an der Seite zu wissen. In ihrer Rede gaben sich Begriffe wie "unermüdlich", "sorgfältig", "gewissenhaft" und "beharrlich" quasi die Klinke in die Hand - während die versammelte Branche Schaefer mit Standing Ovations feierte. Dank kam auch von Seiten der Staatsregierung in Person des (frisch beförderten) Ministerialdirektors Klaus-Peter Potthast, der die aktuell in vermutlich weniger erbauliche Termine eingebundene Medienministerin Ilse Aigner vertrat. Er würdigte Schaefer als den Mann, der den FFF mit aus der Taufe gehoben und ihn anschließend durch die schwierige Zeit der Pubertät zur Reife geführt habe.Schaefer selbst lenkte - bisweilen sichtlich gerührt - den Blick lieber auf den eigentlichen Gastgeber und verwies darauf, dass Bayern mit Europa im zu Ende gehenden Jahr sehr zufrieden sein könne, zumindest was Wohltaten aus dem MEDIA-Programm angeht. Über fünf Mio. Euro an Zuschüssen (und damit mehr als in den vergangenen Jahren) seien daraus 2017 alleine nach Bayern geflossen, wobei die Verleiher mit rund 2,2 Mio. Euro den Löwenanteil für sich hätten beanspruchen können, gefolgt von der TV-Förderung mit 1,5 Mio. Euro. Dass die Förderung so erfreulich hoch ausgefallen ist, sei nicht zuletzt der Arbeit von Degener und ihrem Team zu verdanken.Die Weichen dafür, ob dessen wichtige Arbeit auch mittelfristig in vergleichbarem Umfang ermöglicht wird, werden indes schon bald gestellt werden. Denn bereits im Frühjahr kommenden Jahres will die EU-Kommission einen Vorschlag für ein MEDIA-Nachfolgeprogramm vorlegen. Degener appellierte in diesem Zusammenhang eindringlich an die Branche, sich in diesen Prozess mit einzubringen und den europäischen Institutionen Argumente für eine engagierte Neuauflage an die Hand zu geben. Denn in einem Europa, das sich zunehmend harten Prüfungen ausgesetzt sehe, stünden auch derartige Maßnahmen unter wachsendem Rechtfertigungsdruck. So werde jeder neue Vorschlag darauf geprüft werden, ob er den EU-Bürgern einen konkreten Nutzen bringe.Zwar zeigte Degener sich davon überzeugt, dass die wichtige Rolle, die audiovisuellen Werken unter anderem für die Schaffung gegenseitigen Verständnisses in Europa zukommt, starke Argumente liefert. Aber sie mahnte dringend an, diese (und weitere) proaktiv an die EU-Politiker heranzutragen, insbesondere mit Blick auf Förderbereiche, deren Nutzen zwar unbestritten, aber womöglich nicht unmittelbar wahrnehmbar sei. Ein "Routinevorgang" sei die Diskussion um ein MEDIA-Nachfolgeprogramm jedenfalls nicht - auch wenn sich die neue EU-Digitalkommissarin Marija Gabriel beim Festival in Venedig grundsätzlich für eine Fortführung mit "angemessener Ausstattung" ausgesprochen habe.Dem FFF wiederum sollte "angemessene Ausstattung" auch über das kommende Jahr hinaus sicher sein, zumindest ließ Potthast keinen Zweifel am weiterhin großen Engagement der bayerischen Staatsregierung, die nicht zuletzt mit großem Interesse auf zukunftsträchtige Bereiche wie VR-Anwendungen oder internationale Koproduktionen - gerade auch im Serienbereich - blicke. In diesem Zusammenhang stellte Potthast indes auch klar, dass sich die "klassischen Grenzen zwischen Film und Fernsehen" aus Sicht seines Ministeriums durch neue Nutzungsformen und Plattformen zunehmend auflösen würden. Dies beileibe keine Absage an das Kino, sondern vielmehr die Aufforderung, sich auch mit innovativen Formaten zu beschäftigen.Der FFF jedenfalls werde auch unter ihrer Führung ein starker Partner der Kreativbranche bleiben, versprach dessen neue Geschäftsführerin Carolin Kerschbaumer , die erst am Vortag ihren Vertrag unterschrieben hatte und das Amt am 1. Februar 2018 übernehmen wird. So setze sie zwar einerseits auf Kontinuität, wolle dabei aber auch stets offen für Neues sein - eine Notwendigkeit angesichts der spannenden Zeiten, die die Branche durchmache. Deren Vertreter rief sie dazu auf, sich aktiv mit Ideen einzubringen. Denn was man künftig bewegen wolle, solle für sie und mit ihnen geschehen.

