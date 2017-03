Brie Larson for President

Brie Larson soll Victoria Woodhull spielen

Die umtriebige, für " Raum " Oscar-prämierte US-Schauspielerin Brie Larson hat ein weiteres interessantes Projekt in Aussicht. Sie soll die Titelrolle spielen in und auch zu den Produzenten gehören von "Victoria Woodhull" über die erste weibliche US-Präsidentschaftskandidatin. Sie war eine schillernde Persönlichkeit und bewarb sich 1872 - über 40 Jahre bevor Frauen überhaupt wählen durften - um den Präsidentenposten. Amazon ist an Bord des Projekts gekommen, zu dem Ben Kopit das Drehbuch schreibt. Lloyd Braun und Andrew Mittman produzieren ebenfalls mit Whalerock Industries.Larson stellt derzeit ihr Langfilmregiedebüt "Unicorn Store" fertig, das sie auch produziert. Sie ist aktuell in "Kong: Skull Island" zu sehen und hat als "Captain Marvel" eine wichtige Rolle im wachsenden Marvel-Filmuniversum. Ihre nächsten Filme im deutschen Kino sind "Free Fire" ab 6. April und "Schloss aus Glas"

Quelle: Blickpunkt:Film

