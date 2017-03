Bremer "Tatort"-Kommissare machen Schluss

Großansicht Sabine Postel und Oliver Mommsen (Bild: Radio Bremen/Jörg Landsberg) Sabine Postel und Oliver Mommsen (Bild: Radio Bremen/Jörg Landsberg)

Der kleinste ARD -Sender verliert seine "Tatort"-Kommissare. Sabine Postel und Oliver Mommsen verlassen die Krimireihe und werden 2019 das letzte Mal im Auftrag von Radio Bremen ermitteln. Postel ist seit Dezember 1997 in der Rolle der Bremer Hauptkommissarin Inga Lürsen zu sehen, seit 2001 spielt Mommsen als Hauptkommissar Stedefreund an ihrer Seite."Der Bremer Tatort hat mir immer viel bedeutet, doch nach 20 Jahren ist für mich die Zeit reif für einen Wechsel. Deshalb höre ich jetzt mit einem weinendem, aber auch mit einem lachenden Auge auf", kommentierte Sabine Postel ihre Demission. Oliver Mommsen gab zu Protokoll: "Bekanntlich soll man ja 'gehen, wenn es am Schönsten ist' und das ist es gerade definitiv."Noch fünfmal kann das TV-Publikum das erfolgreiche Gespann gemeinsam in ihren Paraderollen erleben - das nächste Mal bereits am 12. März in der Folge "Nachtsicht"

Quelle: Blickpunkt:Film

