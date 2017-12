Breite Front für Beibehaltung des Votums zur Sat/Cab-Verordnung

In einem Offenen Brief haben sich AG Dok Deutsche Filmakademie , der Film- und Medienverband NRW VDD , der Verband Deutscher Filmproduzenten , VDFE, VdF VPRT und die Young Producers Association an die deutschen Abgeordneten im Europäischen Parlament gewandt. Darin fordern sie die Abgeordneten dazu auf, am 12. Dezember im Rechtsausschuss gegen den Antrag des Berichtserstatters Tiemo Wölken, das bestehende Mandat zur Sat/Cab-Verordnung erneut zu öffnen, zu stimmen. Dieses wurde am 21. November beschlossen und sieht eine Anwendung des Ursprungslandsprinzips lediglich auf die Onlinerechte für Nachrichtensendungen und tagesaktuelle Berichterstattung von TV-Sendern vor ( wir berichteten ). Wölken hatte sich im Vorfeld für eine Anwendung des Urspungslandsprinzips auf andere Bereiche stark gemacht gehabt und will dies nun noch einmal zur Diskussion bringen."Eine Ausweitung des Ursprungslandprinzips auf filmische Werke wäre nicht nur für Urheber und ausübende Künstler, sondern auch für unabhängige Produktionsunternehmen und kommerzielle Fernsehsender nachteilig. Letztenendes würde auch unser Publikum - die europäischen Verbraucher - ein erhebliches Stück an kultureller und sprachlicher Vielfalt von Film- und Fernsehwerken verlieren. Die Tatsache, dass der Appell von allen wichtigen Kreativverbänden der audiovisuellen Branche unterschrieben wurde, zeigt, dass es nicht um Partikularinteressen einzelner Marktteilnehmer geht, sondern um die Zukunft unserer Arbeit und ihren Wert für die Gesellschaft", betont SPIO-Präsident Alfred Holighaus Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Abgeordnete des Europäischen Parlaments,am 21. November 2017 hat der federführende Rechtsauschuss des EU-Parlaments seinen Bericht zum Sat/Cab-Verordnungsvorschlag verabschiedet. Die Abgeordneten haben damit einen wesentlichen Beitrag geleistet, das für die Wertschöpfung der gesamten Kreativbranche so wichtige Territorialprinzip im Urheberrecht zu sichern und die Vertragsfreiheit bei der Verwertung ihrer Rechte zu stärken. Das Mandat für den Eintritt in die interinstitutionellen Verhandlungen, den sogenannten Trilog, wurde mit einer großen Mehrheit von fünfzehn zu acht Stimmen bei einer Enthaltung erteilt. Dass der federführende Rechtausschuss die Belange der deutschen und europäischen audiovisuellen Kultur- und Kreativwirtschaft - von den Drehbuchautoren, Regisseuren, Schauspielern, kreativen Fachkräften bis zu den Partnern in Produktion, Vermarktung und Vertrieb sowie den kommerziellen Sendern - bei seiner ausgewogenen Meinungsfindung angemessen berücksichtigt hat, unterscheidet sein Votum ganz maßgeblich vom Vorschlag des Berichterstatters sowie dem der Kommission. Folgte man den dortigen Überlegungen zur Einführung des Ursprungslandprinzips, würde massiv in den territorialen Charakter des Urheberrechts eingegriffen und eine exklusive gebietsbezogene Lizenzvergabe von Film- und Fernsehrechten behindert. Die Möglichkeit einer solchen Lizenzvergabe ist jedoch essentiell, um von verschiedenen europäischen Finanzierungspartnern angemessene Investitionen in Entwicklung, Produktion, Bewerbung, Vertrieb und Abspiel von hochwertigen audiovisuellen Inhalten zu erhalten und europäische Koproduktionen zu ermöglichen.Eine vermeintlich vereinfachte Lizenzierung von Film- und Fernsehprogrammen nach dem Prinzip "Buy 1, get 27 on top" würde in erster Linie die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten privilegieren, zu Lasten der Verhandlungsposition unabhängiger Programmlieferanten. Auch für Urheber und ausübende Künstler sind die Refinanzierung von Film- und TV-Produktionen sowie die Rückflüsse über Beteiligungen an Lizenzerlösen existentiell. Das europäische Publikum würde von einer solchen Marktverzerrung ebenfalls nicht profitieren. Weniger Finanzierungsmöglichkeiten bedeuten weniger Inhalte, was unweigerlich zu einer geringen Auswahl für Verbraucher führt. Letztendlich hätte dies auch Auswirkungen auf die kulturelle und sprachliche Vielfalt europäischer Film- und Fernsehwerke.Eine aktuelle Studie geht bei einer Beeinträchtigung von territorialer Exklusivität von einem Verlust von 9,3 Milliarden Euro pro Jahr an Verbraucherwohlfahrt aus, weshalb die audiovisuelle Kultur- und Kreativwirtschaft wiederholt auf ein offensichtlich falschverstandenes Verbraucherinteresse hingewiesen hat.Am Dienstag, den 12 Dezember, soll nun auf Antrag des Berichterstatters des Rechtsauschusses im Plenum darüber abgestimmt werden, das bereits bestehende Mandat erneut zu öffnen. Im Interesse der zeichnenden Verbände möchten wir Sie nachdrücklich darum bitten, diesem Antrag nicht zu folgen, sondern das Mandat des Rechtsausschusses zu bestätigen und damit den nächsten Schritt im Gesetzgebungsverfahren einzuleiten.

Quelle: Blickpunkt:Film

