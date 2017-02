Brad Grey verlässt Paramount

Großansicht Brad Grey muss nach zwölf Jahren bei Paramount seinen Hut nehmen Brad Grey muss nach zwölf Jahren bei Paramount seinen Hut nehmen

Nach einer Reihe von Boxofficeenttäuschungen nimmt Brad Grey , seit 2005 Chairman und CEO bei Paramount Pictures , seinen Hut. Presseberichten zufolge soll Viacom -Boss Bob Bakish kommende Woche nach Los Angeles kommen, um dies den Mitarbeiter des Studios mitzuteilen. Nachdem Paramount im zurückliegenden Quartal einen Verlust von 180 Mio. Dollar ausgewiesen hatte, hatte Bakish erklärt, die finanzielle Performance des Studios sei eine große Enttäuschung und man werde sich die operativen Prozesse genauer anschauen. Zuvor hatte man bei Viacom bereits Überlegungen angestellt, ein Gremium einzurichten, dass über die Produktion von Filmen entscheidet, wie es in vielen Hollywoodstudios bereits üblich ist. Laut Greys Vertrag, der im vergangenen Jahr erst bis 2020 verlängert wurde, obliegt diese Entscheidung jedoch aktuell ihm alleine.Ein glückliches Händchen hatte er da in letzter Zeit nicht mehr. So bildete Paramount im vergangenen Jahr unter den sechs großen Hollywoodstudios am US-Boxoffice das Schlusslicht und hatte mit "Star Trek Beyond" auch nur einen Film, der die 100-Mio.-Dollar-Marke knacken konnte. Filme wie "Ben-Hur" , " Zoolander No. 2 " und "Silence" enttäuschten dagegen an den US-Kinokassen.Ein Nachfolger für Brad Grey steht noch nicht fest.

Quelle: Blickpunkt:Film

