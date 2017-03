Boxoffice-Betrug: China greift durch

Großansicht Die chinesischen Behörden verhängten teils harte Strafen Die chinesischen Behörden verhängten teils harte Strafen

Aufgeblasene Resultate, "verschwundene" Belege, verschobene Ergebnisse: Im Rahmen des Anfang März in Kraft getretenen neuen Filmgesetzes geht China nun hart gegen Boxoffice-Betrug vor. Die Strafen sind teils empfindlich und reichen bis zur vorübergehenden Zwangsschließung von Kinos.Wie Variety berichtet, haben die chinesischen Regulierungsbehörden in einem ersten Schritt 326 Kinos bestraft, denen die Beteiligung an entsprechenden Betrügereien vorgeworfen wird. Die Mitteilung, die über Staatsmedien verbreitet wurde, enthielt dabei keine Details zu den einzelnen Vergehen. Bekannt ist jedoch, dass in den vergangenen Jahren mehrere Fälle Schlagzeilen machten, in denen Kinos und Verleiher gemeinsam Boxoffice-Resultate künstlich aufplusterten, indem sie massenweise Tickets ankauften. In anderen Fällen sollen Eintrittskarten anderen Filmen zugerechnet worden sein, als jenen, für die sie gelöst wurden. Und etliche Kinos sollen Belege vernichtet haben, um auf diese Weise Abgaben zu sparen.Die nun ausgesprochenen Strafen fallen teils signifikant aus: In den 63 größten Fällen wurden demnach Strafen in Höhe von umgerechnet 145.000 Dollar sowie die zwangsweise Schließung der Häuser für die Dauer von drei Monaten angeordnet. 90 Kinos, deren Vergehen nur vergleichsweise geringe Ausmaße annahmen, wurden zunächst nur schriftlich verwarnt.

Quelle: Blickpunkt:Film

