Boxoffice außerhalb Nordamerikas rückläufig

Großansicht Erfolgreichster Film des Jahres 2016 außerhalb Nordamerikas: "The First Avenger: Civil War" (Bild: Walt Disney) Erfolgreichster Film des Jahres 2016 außerhalb Nordamerikas: "The First Avenger: Civil War" (Bild: Walt Disney)

In den USA wurde das Kinojahr 2016 mit einem Rekordumsatz von 11,37 Mrd. Dollar abgeschlossen ( wir berichteten ), außerhalb Nordamerikas ging das Boxoffice im Vergleich zu 2015 um rund 3,7 Prozent zurück. Nach vorläufigen Zahlen wurden demnach außerhalb Nordamerikas in den Kinos 26,73 Mrd. Dollar eingespielt. Topstudio ist wie in den USA Disney , das es 2016 auf ein Rekordboxoffice von 4,604 Mrd. Dollar gebracht hat. Erfolgreichster Film außerhalb Nordamerikas war "The First Avenger: Civil War" , der es auf ein Einspiel von 745,2 Mio. Dollar brachte.Auch am weltweiten Boxoffice hatte Disney, das mit 7,605 Mrd. Dollar als erstes Studio überhaupt die Sieben-Mrd.-Dollar-Marke knacken konnte, die Nase vorn, gefolgt von Warner (4,93 Mrd. Dollar), Twentieth Century Fox (4,49 Mrd. Dollar), Universal und Sony (je 3,314 Mrd. Dollar).

Quelle: Blickpunkt:Film

