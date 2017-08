Bosnien-Herzegowina schickt Erstlingsfilm ins Oscarrennen

Großansicht "Men Don'T Cry" geht für Bosnien-Herzegowina ins Oscarrennen (Bild: Karlovy Vary Film Festival) "Men Don'T Cry" geht für Bosnien-Herzegowina ins Oscarrennen (Bild: Karlovy Vary Film Festival)

Bosnien-Herzegowina schickt ein Erstlingswerk ins Rennen um eine Nominierung in der Oscar-Kategorie Bester nicht-englischsprachiger Film, das zuvor bereits Auszeichnungen erhalten hatte: Alen Drljevic' "Men Don't Cry", in dem Balkanstars wie Leon Lucev Boris Isakovic und Emir Hadzihafizbegovic vor der Kamera stehen, war in Karlovy Vary mit dem Special Jury Award und dem Europa Cinema Award ausgezeichnet worden und hatte erst am vergangenen Wochenende in Sarajevo den Youth Audience Award gewonnen.Erzählt wird die Geschichte einer Gruppe von Soldaten, die im Jugoslawienkrieg gekämpft hatte und sich 20 Jahre später in einem abgeschiedenen Hotel einer Gruppentherapie unterzieht.Der deutsche Kandidat für eine Oscarnominierung in der Kategorie Bester nicht-englischsprachiger Film wird am 24. August bekannt gegeben. Die Nominierungen für die Oscarverleihung am 4. März 2018 werden am 23. Januar veröffentlicht.

Quelle: Blickpunkt:Film

