Bogey für "La La Land"

In 115 Kinos gestartet, lockte Damien Chazelles am vergangenen Wochenende knapp 140.000 Besucher (inkl. Previews 165.000) an und sicherte sich damit einen Bogey für mehr als 1.000 Besucher pro Kopie am Startwochenende. In den deutschen Kinocharts landete der Golden-Globe-Abräumer damit auf Rang fünf.Seine Spitzenposition verteidigen konnte "Passengers", der nach knapp 230.000 Besuchern (2,4 Mio. Euro) insgesamt bei rund 750.000 Besuchern (7,8 Mio. Euro) steht. Platz zwei belegte der beste Neustart des Wochenendes, Zhang Yimous , dem 170.000 Besucher knapp zwei Mio. Euro in die Kassen spülten. Platz drei nach Besuchern belegte die französische Komödie "Plötzlich Papa!" (150.000 Besucher; 1,3 Mio. Euro / gesamt: 390.000 Besucher; 3,3 Mio. Euro). Nach Umsatz landete "Rogue One: A Star Wars Story" mit knapp 1,6 Mio. Euro (gesamt: 41,6 Mio. Euro) auf dem Bronzerang. Das "Star Wars"-Spinoff bringt es aktuell insgesamt auf knapp 3,7 Mio. Besucher.Neben "La La Land" und "The Great Wall" gelang mit der US-Komödie "Why Him?" (inkl. Previews: 165.000 Besucher; 1,3 Mio. Euro) auf Platz sechs noch einem weiteren Neustart der Sprung in die Top Ten der deutschen Kinocharts.Insgesamt wurden in den deutschen Kinos am vergangenen Wochenende knapp 1,8 Mio. Tickets verkauft; das Einspiel lag bei 16,4 Mio. Euro.

