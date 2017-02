BMWi-Studie soll "Leitlinie für politische Entscheidungen" sein

Großansicht SPIO-Präsident Alfred Holighaus (Bild: SPIO/Tom Wagner) SPIO-Präsident Alfred Holighaus (Bild: SPIO/Tom Wagner)

Die SPIO hat die vergangene Woche vorgestellte Studie zur wirtschaftlichen Bedeutung der Filmindustrie ( wir berichteten ), die sie selbst mit umfangreichen Daten unterstützte, ausdrücklich begrüßt. "Die Bedeutung der Filmwirtschaft für den Wirtschaftsstandort Deutschland ist groß. Aus jedem Euro, der in der Filmwirtschaft erwirtschaftet wird, folgt eine nachgelagerte Wertschöpfung von 1,60 Euro in anderen Branchen, wie beispielsweise dem Tourismus. Diesen Zusammenhang hat das Bundeswirtschaftsministerium nun zum ersten Mal quantifiziert - ein entscheidender Schritt zur Einordnung der Wirtschaftskraft unserer Branche", so SPIO-Präsident Alfred Holighaus Wünschenswert sei nun nicht nur, dass diese Erhebung künftig verstetigt werde - sondern dass deren Resultate auch den künftigen Kurs in Sachen Filmpolitik mittragen: Laut Holighaus sei für die SPIO entscheidend, "dass die Bundesregierung aus der vorliegenden Studie Schlüsse für Ihre Film- und Medienpolitik zieht. Die Ergebnisse müssen nun Leitlinie für politische Entscheidungen sein. Zum einen müssen effiziente Fördermodelle für den Produktionsstandort Deutschland weiter gestärkt werden - hier sind wir im guten Dialog. Zum anderen darf die Wirtschaftskraft unserer Branche in den Weichenstellungen für einen europäischen digitalen Binnenmarkt nicht aufs Spiel gesetzt werden. Exklusive Lizenzen sind das Rückgrat der deutschen Filmwirtschaft: Sie ermöglichen es, künstlerisch und wirtschaftlich unabhängig zu produzieren und damit Zuschauern in Deutschland, Europa und weltweit eine große Vielfalt von Filmen anzubieten." Diese Möglichkeit müsse erhalten bleiben, zum Wohle des Filmstandorts Deutschland und zum Wohle einer künstlerisch und wirtschaftlich wettbewerbsfähigen europäischen Filmwirtschaft.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen