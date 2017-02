BMWi-Studie nährt "Hoffnung auf wirkungsvolle filmische Industriepolitik"

"Es sind beeindruckende Zahlen und Schlussfolgerungen, die das Bundeswirtschaftministerium vorgelegt hat", erklärte Alexander Thies , der Vorsitzende der Produzentenallianz , angesichts der gestern vom Bundeswirtschaftsministerium veröffentlichten Studie zur wirtschaftlichen Bedeutung der deutschen Filmwirtschaft ( wir berichteten )."Ich hoffe, dass das Engagement des BMWi in dieser Sache dazu beitragen wird, dass unsere Branche als das wahrgenommen wird, das sie ist: einerseits der zentrale Erzeuger von Kultur in unserem Land, andererseits aber eben auch Zukunftsindustrie, Schrittmacher der Digitalisierung und Job-Maschine", so Thies weiter. Oder wie es Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries gegenüber der Presse betonte: "Die Filmwirtschaft ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Deutschland."Filmförderung sei, dies werde laut Thies durch die vorgelegten Zahlen einmal mehr bestätigt, eine Investition, "die sich volkswirtschaftlich schnell rentiert - und eben keine verlorene Subvention." Eine Erkenntnis, die für die Produzentenallianz nicht neu sei, wie Thies betont. "Dass sie jetzt aber auch vom Wirtschaftsministerium bestätigt wird, nährt unsere Hoffnung auf eine wirkungsvolle filmische Industriepolitik, mit der sich die deutsche Filmwirtschaft ihrem Potential gemäß entwickeln kann."

