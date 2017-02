Blaue Blume geht an "kleine Liebesgeschichte mit großem Zauber"

Großansicht Tim Werner (COO Romance TV & Vorstandsmitglied Mainstream Media AG), Gewinner Benjamin Wolff und Schirmherrin Regina Ziegler (v.l.n.r.) bei der Verleihung des Blaue Blume Awards (Bild: Romance TV/Schneider-Press_John Farr) Tim Werner (COO Romance TV & Vorstandsmitglied Mainstream Media AG), Gewinner Benjamin Wolff und Schirmherrin Regina Ziegler (v.l.n.r.) bei der Verleihung des Blaue Blume Awards (Bild: Romance TV/Schneider-Press_John Farr)

Benjamin Wolff ist für seinen 20-Minüter "Bis gleich", der es 2015 auf die Oscar-Shortlist geschafft hatte, mit dem mit 7.500 Euro und einem exklusiven Kinoevent im filmkunst-66-Kino von Schirmherrin Regina Ziegler dotierten Blaue Blume Award ausgezeichnet worden. Dieser wurde gestern vom Pay-TV-Sender Romance TV zum sechsten Mal vergeben."Solch große Gefühle, solch intensive, anrührende Darsteller, die mit solch enormer Wahrhaftigkeit spielen", zeigt sich Jurymitglied Marc Rothemund von dem Siegerfilm begeistert, den die Programmbereichsleiterin Spielfilm und Serie des Bayerischen Rundfunks Bettina Ricklefs , ebenfalls Jurymitglied, als "kleine Liebesgeschichte mit großem Zauber und einem Feuerwerk an fantastischen und liebevollen Ideen" bezeichnete.Der zweite Preis ging an Benedikt Toniolos von der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf produzierte Slapstick-Komödie "Café d'Amour", den dritten Platz sicherte sich HFF-München -Student Lukas Baiers "Visch". Alle prämierten Kurzfilme werden am 14. Februar ab 23.20 Uhr bei Romance TV noch einmal gezeigt.

Quelle: Blickpunkt:Film

