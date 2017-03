"Blanka" überzeugt alle Kikife-Jurys

Großansicht Einstimmiger Sieger beim 24. Kikife: "Blanka" Einstimmiger Sieger beim 24. Kikife: "Blanka"

Erstmals in der mehr 20-jährigen Geschichte des Kinderkinofestivals (Kikife) in Schwäbisch-Gmünd waren sich bei der gestern zu Ende gegangenen Ausgabe alle drei Jurys einig: Kokhi Haseis "Blanka" wurde von der Kinder-, der Fach- und der Filmkritiker-Jury jeweils zum besten Film gekürt.Im Mittelpunkt der italienisch-japanisch-philippinischen Koproduktion steht die elfjährige Blanka, die sich in den Straßen von Manila mit Betteln und Stehlen über Wasser hält. Als sie den blinden Straßenmusiker Peter kennenlernt, bekommt ihren Leben einen ganz neuen Sinn.Zum Abschluss es Festivals konnten sich die Organisatoren über einen neuen Rekord von knapp 5.000 Gästen freuen. Gerhard Klein, einer der beiden Festivalintendanten, hatte hierfür eine einfache Erklärung: "Es gab zwar weniger Vorstellungen, aber dafür bessere Filme."Gut angenommen wurde auch das Rahmenprogramm des 24. Kikife. So wurden aus 40 Bewerbern zwölf 13- bis 15-Jährige ausgesucht, die einen Kurzfilm produzierten. Ein Trickfilm-Workshop wurde von zehn Grundschülern besucht und der von Alexandre Powelz geleitete Drehbuch-Workshop zählte sechs Teilnehmer.Vor der gestrigen Bekanntgabe der aktuellen Juryentscheidungen wurden in Schwäbisch-Gmünd die Vorjahresgewinner geehrt. Die Fachjury hatte ihren Kikife Oscar an "Celestial Camel" aus Russland vergeben. die Kinderjury zeichnete "Ab ans Meer" aus Tschechien, die Filmkritikerjury den türkischen Beitrag "Rauf" aus.Weitere Informationen unter www.kikife.de

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Festivals Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen