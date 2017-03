BKM veröffentlicht neue Förderrichtlinie

Die Drehbuchförderung im Spielfilmbereich wurde ausgebaut.

Eine Stoffentwicklungsförderung für Dokumentarfilme wurde eingerichtet. Durch sie soll die ausführliche und fundierte Recherche für kinorelevante programmfüllende Werke von Autorenfilmern in dieser Gattung unterstützt werden.

Verleihförderung und Kinoprogrammpreisprämien wurden aufgestockt. Ziel ist es, künstlerisch herausragende Filme sichtbarer zu machen. Damit die geförderten Filme eine ausreichende Kinoauswertung erfahren und dem Kinopublikum nähergebracht werden können, wurden vor allem für diese Filme die Zulassungskriterien in der Verleihförderung wesentlich vereinfacht.

Eine gesonderte Dokumentarfilm-Jury hat ihre Arbeit aufgenommen; die Anzahl der Einreichtermine und Sitzungen für die Jurys wurde erhöht.

Die neue Richtlinie für die kulturelle Filmförderung des Bundes ist in Kraft getreten und wurde heute auf der BKM -Website veröffentlicht. Gestärkt wurde in diesem Zuge vor allem die Produktionsförderung im Bereich des Langfilms (Spiel- und Dokumentarfilm sowie Kinderfilm). Hier wurde die bisherige Förderhöchstsumme von 250.000 Euro auf 500.000 Euro (in Ausnahmefällen auch auf bis zu eine Mio. Euro) angehoben, gleichzeitig stieg das Höchstbudget von 2,5 auf nun fünf Mio. Euro. Der Anteil der BKM-Förderung am Gesamtbudget wurde auf maximal 80 Prozent erhöht, wobei Ausnahmen bei entsprechender künstlerischer Bedeutung weiterhin möglich sind.Die weiteren Änderungen der Richtlinie fasst die BKM wie folgt stichpunktartig zusammen:Anlässlich des Inkrafttretens der Richtlinie erklärte Kulturstaatsministerin Monika Grütters : "Um Filmkünstler zum Experiment zu ermutigen und dafür gute Rahmenbedingungen zu schaffen, habe ich die kulturelle Filmförderung meines Hauses noch weiter ausgebaut [im vergangenen Jahr um 15 Mio. Euro, Anm.d.Red.]. Filmemacher sollen mit Kreativität, Mut und Experimentierfreude innovative Projekte realisieren können - unabhängig von Standorteffekten oder Erwartungen an den ökonomischen Erfolg eines Films. Wichtig ist mir, dass auch neue Talente die Möglichkeit zur Entfaltung erhalten. Die neue Richtlinie gibt Filmschaffenden klare Regeln für die kulturelle Filmförderung an die Hand. Auf ihrer Grundlage fördert mein Haus ausgewählte Spiel- und Dokumentarfilmprojekte jetzt mit substanzielleren Beträgen. Im Mittelpunkt stehen dabei die künstlerische Qualität und die kulturelle Bedeutung dieser Kinoproduktionen."

