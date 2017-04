Bieterwettstreit um Bond-Rechte

it der Aussage, er würde sich eher die Pulsadern aufschneiden, als noch einmal einen Bond-Film zu drehen, hatte Daniel Craig vor knapp einem Jahr für einen Aufschrei gesorgt ( wir berichteten ). Die Aussage sei nicht ganz ernst gemeint gewesen, beteuerten die Offiziellen seinerzeit, doch die Unsicherheit blieb. Zwischenzeitlich mehren sich jedoch die Anzeichen, dass Craig auch beim nächsten Mal wieder den 007 geben wird.Doch wer wird den nächsten Einsatz des unwiderstehlichen Geheimagenten in die Kinos bringen? Der auf vier Filme ausgelegte Deal zwischen Sony auf der einen sowie MGM und Eon Productions auf der anderen Seite ist mit dem letzten Bond, "Spectre" , ausgelaufen.Um die Rechte ist nun offenbar ein wahrer Bieterwettstreit entbrannt, wie die "New York Times" berichtet. Neben Sony sollen mit Warner Bros. Universal Pictures und Twentieth Century Fox drei weitere große Hollywoodstudios Präsentationen bei MGM und Eon vorgelegt haben. Mit Annapurna Pictures soll noch ein fünfter Kandidat im Rennen ein - und das ist doch ein wenig überraschend, denn für das von Megan Ellison gegründete Unternehmen wären große Franchises absolutes Neuland. Erst im Januar dieses Jahres hatte das Unternehmen, das bis dato Filme wie "Zero Dark Thirty" und "Foxcatcher" finanziert und produziert hatte, eine Verleihsparte gegründet ( wir berichteten ). Deren erstes Projekt wird Kathryn Bigelows Film über die Rassenunruhen in Detroit im Jahr 1967 sein, der am 4. August in die Kinos kommen solle.

