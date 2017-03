Betreiberfamilie Thies legt bei Auricher Kinoprojekt nach

Für ihr zum 1. Januar 2018 übernommenes Auricher Kino im Carolinenhof hat das Betreiber-Ehepaar Thies die Möglichkeit noch ambitionierterer Pläne in den Raum gestellt - verbunden mit Seitenhieben gegen die derzeitigen Betreiber, die planen, noch vor Ende des Jahres in einen Neubau umzuziehen.Zur Erinnerung: Die Familie Muckli , die aktuell noch das Kino im Carolinenhof führt, hatte den Mietvertrag zum Ende des Jahres nach anhaltenden Auseinandersetzungen mit dem Eigentümer der Immobilie, der niederländischen TB Investments, gekündigt und einen Kinoneubau im selben Ort angekündigt. Das Projekt, zu dem Mitte Dezember Details vorgestellt wurden, umfasst sechs Säle und rund 1100 Plätze. Insgesamt wollen die Mucklis rund zehn Mio. Euro in den Neubau investieren, der noch vor Jahresende den Betrieb aufnehmen soll - was einen nahtlosen Übergang des Spielbetriebs bedeuten würde. TB Investments hatte im Zuge der Kündigung versucht, das Mietverhältnis vorzeitig zu beenden, war mit diesem Vorhaben jedoch vor Gericht gescheitert ( weitere Informationen finden Sie hier ).Von besonderem Interesse wäre ein früherer Mieterwechsel für TB Investmenst gewesen, weil zwischenzeitlich mit dem Ehepaar Thies neue Betreiber für das Kino gefunden wurden, die das Haus im Falle eines gerichtlichen Erfolges für TB Investments bereits vor dem 1. Januar 2018 übernommen hätten. Schon zuvor stand fest, dass Anja und Meinolf Thies das Kino im Carolinenhof modernisieren und erweitern wollen - letzteres aber womöglich noch in höherem Umfang als zunächst geplant. Denn wie es in einer Pressemitteilung heißt, seien nach einem "intensiven Abstimmungsgespräch" letzte Planungsdetails festgelegt und in den bereits vor rund einem Jahr langfristig geschlossenen Mietvertrag eingearbeitet worden."In dem Meeting könnte eine für die Auricher Cineasten äußerst spannende Entwicklung angeschoben worden sein", so Anja Thies, geschäftsführende Gesellschafterin der Consulthies GmbH , "denn durch den Umstand, dass das Einkaufs-Center seinen eigenen Relaunch qua internem Unternehmensbeschluss nun intensiver und schneller vorantreiben wird, haben wir auf allen Freiflächen eine Perspektive gefunden, wie bis zu zehn Säle bezahlbar in das modernisierte und per se erweitert geplante Kino passen." Ursprünglich war eine Erweiterung des Fünf-Saal-Hauses um lediglich zwei Säle geplant, nun also stehen bis zu fünf neue Leinwände im Raum. Allerdings handelt es sich dabei - wie die neuen Betreiber auch selbst klar machen - zunächst nur um eine perspektivische Möglichkeit. Endgültige Klarheit soll laut Meinolf Thies allerdings bereits eine Baubesprechung Ende März bringen.Die Ankündigung der möglichen neuen Entwicklung ist mit einer deutlichen Kampfansage in Richtung der Mucklis verbunden. So stellt Meinolf Thies fest: "So wir tatsächlich gegenüber dem Bestand nicht nur zwei, sondern bis zu fünf weitere Säle realisieren können, sind wir in der Lage, nicht nur alle Titel der jeweils aktuellen Filmhitparade zum Start nach Aurich zu holen - im Übrigen auch jeden Disney -Film! - sondern darüber hinaus regelmäßig auch Produktionen aus dem Arthousebereich anzubieten und in einzelnen Sälen auch hinsichtlich des Look & Feel mit zum Teil innovativen Ausstattungen nachhaltig zu punkten." Der Verweis auf Disney ist ein Seitenhieb gegen jene Kinobetreiber, die in der Auseinandersetzung um Verleihbedingungen mit dem Münchner Major punktuell auf den Einsatz von Disney-Filmen verzichteten. Die Mucklis zählen dabei zum Kreis der I.G. Nord, deren Mitglieder die Konditionen besonders entschieden ablehnten.Hinsichtlich der nun denkbaren Leinwandzahl legt Thies nach. So gelte nach seinen Worten "speziell für kleinere Städte und Standorte abseits der Metropolen in der gesamten deutschen Kino-Branche das Credo, dass eine ausreichende Anzahl an Sälen aufgrund der filmischen Warenfülle bei neu konzeptionierten Kinos viel wichtiger ist als 200-300 Sitze pro Kinosaal, da aufgrund des sich so ergebenden Limits der Saalanzahl nur knapp 2/3 des sehr breiten aktuellen Programms an den Standort geholt werden kann und Besucher in größere Städte für alle nicht lokal angebotenen Titel abwandern."Den Schlusspunkt setzen Anja und Meinolf Thies gemeinsam: "Wir sind vom Konzept des in den kommenden zwei Kalenderjahren zur Umsetzung anstehenden Center-Relaunches, welcher uns in einigen Details abseits von reinen Überschriften in unserer Eigenschaft als kommender Ankermieter durch Kay Hoppe vorgestellt wurde, sehr angetan; es wird per se sehr bald zu einer Abstimmung mit den Füßen aller geneigten Cineasten kommen - und wir werden dazu pünktlich planbar zur Stelle sein! Zudem - den Carolinenhof schlecht zu reden oder gar abzuschreiben... ist wahrhaft kein großes Kino!"Unterdessen hat die Familie Muckli angekündigt, am kommenden Freitag die Grundsteinlegung für ihren Neubau zu feiern, der plangemäß im November seine Türen für die Besucher öffnen soll.

