Beta Film steigt bei X Filme ein

Um der "zunehmenden Vielschichtigkeit der audiovisuellen Branche Rechnung zu tragen", so eine Pressemitteilung, hat die X-Filme-Gruppe die Bereiche Entwicklung, Produktion, Verleih und Vertrieb in der neu gegründeten Dachgesellschaft X Filme Holding zusammengefasst. Sie wird geleitet von den X-Filme-Creative-Pool -Geschäftsführern Stefan Arndt und Uwe Schott , die mit Andreas Brey noch einen dritten Mann für die Geschäftsführung verpflichtet haben. Brey kommt von der DZ Bank und wird sich neben dem Finanzbereich vor allem um den Bereich Business Development kümmern.Als strategischer Partner beteiligt sich Beta Film an der X Filme Holding. Geschäftsführer Jan Mojto : "Diese Partnerschaft ist für uns ein weiterer Schritt, mit den interessanten deutschen Produzenten zusammenzuarbeiten, um aus Deutschland heraus Inhalte auch für den internationalen Markt herzustellen."Uwe Schott und Andreas Brey zu den Vorteilen der Partnerschaft mit Beta Film für X Filme: "Durch die Beteiligung der Beta Film wird X Filme künftig noch mehr von der Verzahnung von Produktion und nationalem wie internationalem Vertrieb profitieren. Wir freuen uns, gemeinsam mit der Beta das deutsche Filmschaffen mit deutschen und internationalen Produktionen sowohl national als auch international als feste, durchaus industriell zu verstehende Größe weiter zu etablieren."X Filme Creative Pool und X Verleih setzen ihre Tätigkeit in unveränderter Besetzung fort, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Stefan Arndt: "Nachdem wir nun schon seit über 22 Jahren in der deutschen Film-, Fernseh-, Verleih- und Kinolandschaft intensiv aktiv sind, freue ich mich, gemeinsam mit Tom Tykwer Dani Levy , Uwe Schott und Manuela Stehr die Freude an der Filmkunst noch viele weitere Jahre genießen zu können."

Quelle: Blickpunkt:Film

