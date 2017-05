Besucherrekord in Linz

Mit 23.000 Besuchern stellte das am Maifeiertag zu Ende gegangene Crossing Europe Filmfestival in Linz bei seiner 14. Ausgabe einen neuen Besucherrekord auf. Wie die Festivalverantwortlichen rund um dessen Leiterin Christine Dollhofer bekannt gaben, wurde dabei die Rekordzahl aus dem Vorjahr noch um 1.000 Besucher übertroffen. Fünf Tage Regenwetter und der Maifeiertag hätten neben dem Filmprogramm dazu beigetragen, dass sich "der Publikumszuspruch vom ersten Festivaltag an so positiv entwickelt hat", heißt es in der Pressemitteilung des Festivals.Zum Abschluss des Crossing Europe Filmfestivals, in dessen Rahmen 160 Spiel- und Dokumentarfilme aus 43 Ländern zu sehen gewesen waren, wurden auch die Preise vergeben. Als besten fiktionalen Film zeichnete die Jury die kroatisch-dänische Koproduktion "Ne Gledaj Mi U Pijat" von Hana Jusic aus, das Publikum wählte Gudmundur Arnar Gudmundssons dänisch-isländische Koproduktion "Hjartsteinn" zu seinem fiktionalen Favoriten. Der Crossing Europe Social Awareness Award für die beste Dokumentation ging an Vitaly Manskys "Rodnye".Im nationalen Wettbewerb wurden Bernhard Sallmanns "Oderland, Fontane" mit dem Crossing Europe Award, Susanne Flocks "Fetish Finger" mit dem Crossing Europe Innovative Award ausgezeichnet.Weitere Informationen unter www.crossingeurope.at

