Besucherrekord bei Schulkinowoche Bayern

Großansicht "Tschick" war Publikumsliebling bei der Schulkinowoche Bayern (Bild: Studiocanal) "Tschick" war Publikumsliebling bei der Schulkinowoche Bayern (Bild: Studiocanal)

Die zehnte Schulkinowoche Bayern ist am 31. März mit einem Besucherrekord zu Ende gegangen. Einer Pressemitteilung zufolge sahen insgesamt 195.000 Schülerinnen und Schüler sowie deren Lehrkräfte 100 Spiel-, Dokumentar- und Animationsfilme in 2.017 Vorstellungen in 125 Kinos in 116 Städten. Die Teilnehmerzahlen seien damit erneut gestiegen und hätten sich seit 2008 fast verdreifacht, so die Veranstalter der Schulkinowoche Bayern."Dass es sich bei der Schulkinowoche Bayern um ein Erfolgsprojekt handelt, spiegeln auch die von Jahr zu Jahr steigenden Besucherzahlen wider. Das vielfältige Angebot von Filmen, dazu passenden Kino-Seminaren und Fortbildungen ist für die Schülerinnen und Schüler sowie deren Lehrkräfte sehr attraktiv. Seit nun bereits zehn Jahren leistet die Schulkinowoche damit einen wertvollen Beitrag zur Medienbildung unserer bayerischen Schülerinnen und Schüler", betont Bayerns Bildungsminister Ludwig Spaenle.Meist gesehener Film der Schulkinowoche Bayern war Fatih Akins Literaturverfilmung "Tschick" (24.699 Besucher), gefolgt von "Rico, Oskar und der Diebstahlstein" (23.649 Besucher) und "Findet Dorie" (20.777 Besucher), der im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Filmprogramms Wissenschaftsjahr 2016*17 - Meere und Ozeane zu sehen gewesen war.Meist besuchtes Kino war auch in diesem Jahr das Cinecittá in Nürnberg (7.600 Besucher), gefolgt vom Münchner Mathäser (6.600 Besucher) und dem Kinopolis in Landshut (4.400 Besucher). Die meisten Besucher kamen in München (11.616) zur Schulkinowoche Bayern, gefolgt von Nürnberg (8.412) und Landshut (4.400).Weitere Informationen unter www.schulkinowoche.bayern.de

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen