Besucherrekord bei Around the World in 14 Films

Großansicht Mrs. Fang erhielt den Intercultural Film Award 2017 (Bild: Wang Bing, Wil Productions) Mrs. Fang erhielt den Intercultural Film Award 2017 (Bild: Wang Bing, Wil Productions)

Großansicht Die IFA-Jury 2017 - Journalistin Christiane Peitz ("Der Tagesspiegel"), der Regisseur Ayat Najafi und die Schauspielerin und Regisseurin Ina Weisse gemeinsam mit Guido Jansen-Recken/ifa (Institut für Auslandsbeziehungen, v.l.n.r.) (Bild: André C. Hercher) Die IFA-Jury 2017 - Journalistin Christiane Peitz ("Der Tagesspiegel"), der Regisseur Ayat Najafi und die Schauspielerin und Regisseurin Ina Weisse gemeinsam mit Guido Jansen-Recken/ifa (Institut für Auslandsbeziehungen, v.l.n.r.) (Bild: André C. Hercher)

Eine Rekordzahl von 4.500 Besuchern hat von 23. November bis 2. Dezember die zwölfte Ausgabe des Filmfestivals Around the World in 14 Films besucht. Das teilen die Veranstalter heute mit.Zum Abschluss des Festivals, zu dessen Gästen u.a. Noée Abita Yesim Ustaoglu und Johanna Wokalek zählten, wurde der Intercultural Film Award vergeben. Der Preis, der an einen Film geht, der in inhaltlich wie ästhetisch besonderer Weise den Dialog der Kulturen fördert, ging in diesem Jahr an Wang Bings Dokumentarfilm "Mrs. Fang" über eine 67-Jährige, die an Alzheimer erkrankt ist.Die Jury, bestehend aus der Schauspielerin und Regisseurin Ina Weisse , der Journalistin Christiane Peitz und dem Regisseur Ayat Najafi , zur Begründung ihrer Entscheidung: "Eine alte Frau stirbt in einem chinesischem Fischerdorf, in ihrer winzigen Wohnung, die voller Gegenwart steckt - in Gestalt ihrer munteren Familie. Wir sehen dem Tod ins Auge, den wir sonst wegsperren. Unser Preis gilt Wang Bings mutigem, emphatischem Blick auf eine Frau, deren Seele langsam dem Körper entweicht. Auf die Kostbarkeit eines Menschenlebens."

Quelle: Blickpunkt:Film

