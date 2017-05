Besucherplus beim Internationalen Trickfilm Festival Stuttgart

Ulrich Wegenast, Künstlerischer Geschäftsführer (l.), und Dittmar Lumpp, Geschäftsführer Organisation und Finanzen beim Internationalen Trickfilm Festival Stuttgart

Nach der feierlichen Preisverleihungsgala zum Abschluss des Internationalen Trickfilm Festivals Stuttgart zogen die Veranstalter eine positive Bilanz. "Rund 90.000 Besucher waren zu Gast in den Innenstadtkinos, dem Open Air auf dem Schlossplatz, der GameZone im Kunstgebäude und den weiteren Spielstätten des ITFS. Das bedeutet einen Anstieg von insgesamt 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr", erklärt Dittmar Lumpp , Geschäftsführer Organisation und Finanzen des Festivals.Das Open Air sei vor allem freitags und samstags gut besucht gewesen. Auch die anderen Gastspielstätten wie das Mercedes Benz Museum, die Breuniger "Wall of Animation 2", die Wilhelma oder die Trickfilmlounge im Gerber seien gut besucht gewesen, was nach Aussagen der Veranstalter die "Abstrahlwirkung" des Festivals über die Kinos hinaus zeige.Als "Meilenstein" bezeichnete der Künstlerische Geschäftsführer des Festivals, Ulrich Wegenast , die erstmalig im Kunstgebäude veranstaltete GameZone: "Wir wollen damit das Zeichen setzen, dass der Games-Bereich zur heutigen Kunst- und Kulturszene dazugehört. In Verbindung mit der qualitativ hochwertigen Animation und zukunftsträchtigen Projekten ist sie ein Projekt der Zukunft. Und das Beste: Jeder ist willkommen."Erstmals vergeben wurde auch der Animated Games Award für das beste und innovativste Computerspiel aus Deutschland. Er ging an "On Rusty Tales" (Black Pants Game Studio). Weitere Preise im Rahmen des Internationalen Trickfilm Festivals Stuttgart wurde u.a. vergeben an Marta Pajeks "Impossible Figures and Other Stories II" (Grand Prix im Internationalen Wettbewerb), Juliette Vigers "Untamed" (Lotte Reiniger Förderpreis für Animationsfilm), Tomer Esheds "Our Wonderful Nature - The Common Chameleon" (SWR-Publikumspreis), Jan Saskas "Happy End" (Young Animation - Preis für den besten Studentenfilm) und Alexandra Maria Lara (Deutscher Animationssprecherpreis für ihre Rolle der Rosita in "Sing" ).Weitere Informationen zum 24. Internationalen Trickfilm Festival Stuttgart und den Preisträgern unter www.itfs.de Im kommenden Jahr findet das Internationale Trickfilm Festival Stuttgart von 24. bis 29. April statt.

Quelle: Blickpunkt:Film

