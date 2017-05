Bestätigt: Tony Vinciquerra wird Nachfolger von Michael Lynton bei Sony

Großansicht Toni Vinciquerra Toni Vinciquerra

Tony Vinciquerra übernimmt zum 1. Juni den Posten des Chairman und CEO bei Sony Pictures Entertainment und wird damit Nachfolger von Michael Lynto n, der im Januar seinen Wechsel in den Vorstand des Technologiekonzerns Snap Inc. verkündet hatte ( wir berichteten ). Davon wurden die SPE-Mitarbeiter jetzt per Mail informiert.Vinciquerra wird bei Sony Pictures Entertainment für das Film- und TV-Geschäft sowie die weltweiten TV-Sender des Konzerns verantwortlich sein, nicht aber - anders als sein Vorgänger Michael Lynton - für das Musikgeschäft. In der TV-Sparte, die aktuell rund 70 Prozent des Gewinns von Sony Pictures Entertainment liefert, warten für den ehemaligen Chairman der Fox Networks Group auch die erste größere Aufgabe: die Verträge von Zach Van Amburg und Jamie Erlicht, die die Sparte leiten, laufen im Sommer aus und müssen neu verhandelt werden."Tony ist eine bewährte, ergebnisorientierte Führungspersönlichkeit mit außerordentlich viel Erfahrung darin, das Wachstum in großen, komplexen Medien- und Entertaimentunternehmen zu steigern. Seine operativen Fähigkeiten, seine Effektivität in der Arbeit mit Kreativen und seine Erfahrung im Umgang mit der Digitalisierung und neuen Technologien haben ihn zur perfekten Wahl für die Führungsposition bei Sony Pictures Entertainment gemacht", erklärt Sony-President und -CEO Kazuo Hirai, an den Vinciquerra künftig berichten wird.

Quelle: Blickpunkt:Film

