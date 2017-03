Bestätigt: Scott Stuber geht zu Netflix

In den vergangenen Tagen war schon darüber spekuliert worden, jetzt wurde es bestätigt: Scott Stuber leitet künftig die Filmunit bei Netflix. Der ehemalige Vice Chairman of Worldwide Production bei Universal Pictures wird bei Netflix für die Entwicklung, Produktion und Akquisition hochwertiger Filme, die bei dem Streamingdienst ihre Premiere feiern sollen, verantwortlich sein.Der Streamingriese hat dabei starbesetzte Projekte im Auge, wie sie bisher exklusiv bei den Studios und Indie-Verleihern beheimatet waren. An entsprechenden Deals wird bei Netflix bereits gearbeitet: so wurde der Exklusivvertrag mit Adam Sandler verlängert. Außerdem gehören zu Netflix' kommenden Filmen David Michods "War Machine" mit Brad Pitt Topher Grace , Lakeith Stanfield und Ben Kingsley in den Hauptrollen sowie David Ayers SciFi-Polizeidrama "Bright" mit Will Smith Lucy Fry und Edgar Ramirez . Um dieses Art von starbesetzen Filmen auch künftig realisieren zu können, scheint Stuber mit seinen guten Verbindungen zu Schauspielern und Agenten eine gute Wahl. Ihm sollte es gelingen, Schauspieler und Filmemacher von der Vitalität von Netflix mit seinen mehr als 93 Mio. Abonnenten weltweit zu überzeugen, hofft man auf Seiten des Streamingriesen.Entsprechend froh ist CCO Ted Sarandos über die Neuverpflichtung: "Scott ist in der Filmbranche sehr bekannt und respektiert. Seine innovative Arbeit und seine guten Verbindungen zu Schauspielern sollten dazu beitragen, das Original-Film-Geschäft von Netflix voranzutreiben, bei dem wir in eine neue Phase großer weltweiter Produktionen mit den großartigsten Regisseuren, Schauspielern und Autoren im Filmgeschäft eintreten."Scott Stuber betont: "Netflix ist in einer führenden Position wenn es darum geht, wie sich Entertainment weltweit verändert, und bringt eine größere Vielfalt an Geschichten zu so vielen Menschen wie nie zuvor. Es ist eine unglaubliche Gelegenheit für ein Unternehmen mit einer derartigen Reichweite zu arbeiten, das noch dazu für so breit gefächerte Inhalte für ein weltweites Publikum steht."Scott Stuber war auch als ein Kandidat für den Chefposten bei Paramount gehandelt worden. Diesen Posten hatte er vergangene Woche abgelehnt.

