Bestätigt: Jim Gianopulos führt Paramount

Die Spatzen pfiffen es bereits von den Dächern - und pünktlich zu Beginn der CinemaCon ist es nun Gewissheit: Jim Gianopulos wir neuer Chairman und CEO beim US-Studio Paramount und folgt damit auf Brad Grey , der Anfang des Jahres seinen Hut nahm. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird Gianopulos bei der morgigen Paramount-Präsentation seinen ersten offiziellen Auftritt haben. Dass die Personalie nun schon die Runde machte, dürfte nicht zuletzt an dem Druck liegen, unter dem Viacom stand, einen Nachfolger für Grey zu präsentieren.Dass sich die Verhandlungen mit dem EX-CEO von Fox so lange hinzogen, soll darauf zurückzuführen sein, dass Gianopulos auf der Einräumung größerer Freiheiten beharrte. Ursprünglich sollte er US-Medienberichten zufolge nur Projekten bis zu einem Budget von 75 Mio. Dollar eigenständig grünes Licht geben dürfen, an dieser Stelle soll Paramount-Mutter Viacom deutlich nachgebessert haben. Dem US-Nachrichtenblog Deadline zufolge wird sich Gianopulos nach seinem Amtsantritt nun selbst auf die Suche nach einem Vice-Chairman und damit einem Ersatz für Rob Moore machen, der das Studio bereits im vergangenen Jahr verließ. Für Gianopulos ist Paramount übrigens quasi eine alte Heimat - er begann dort seine Karriere.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen