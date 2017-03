Besprechung zu "Kong: Skull Island" online

Großansicht Beeindruckende Effekte in "Kong: Skull Island" (Bild: Warner/Legendary/Ratpac/Dune) Beeindruckende Effekte in "Kong: Skull Island" (Bild: Warner/Legendary/Ratpac/Dune)

Die Wiederbelebung des "King Kong"-Franchise von den Produzenten des neuen " Godzilla " ist ein "unterhaltsamer, auch amüsanter Mix aus Monster-Movie, Kriegsfilm und Abenteuer". "Kong: Skull Island " läuft am 9. März in den deutschen Kinos an, einen Tag später in Nordamerika.

Quelle: Blickpunkt:Film

