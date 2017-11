Beschleunigtes Wachstum am chinesischen Boxoffice

Mit umgerechnet rund 7,55 Mrd. Dollar steht das Boxoffice in China aktuell nicht nur bereits über dem Vorjahreswert von knapp 6,8 Mrd. Dollar, sondern hat auch einen neuen Rekordwert erreicht. Das teilt das National Film Ticketing Integrated Information Management System jetzt mit. Die Wachstumsrate liegt mit 15 Prozent wieder deutlich höher als im vergangenen Jahr, wo sie bei 3,7 Prozent gelegen hatte ( wir berichteten ). In den zehn Jahren zuvor hatte die Wachstumsrate bei durchschnittlich 35 Prozent gelegen.Der Marktanteil des heimischen Film liegt aktuell bei 52 Prozent; auch der erfolgreichste Film des laufenden Jahres kommt aus China: "Wolf Warrior 2" , der Mitte August zum erfolgreichsten Film in Chinas Kinogeschichte avanciert war ( wir berichteten ).

Quelle: Blickpunkt:Film

