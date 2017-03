Berliner Synchron mit erweiterter Geschäftsführung

Die Berliner Synchron GmbH wird künftig von einer Doppelspitze geführt. Neben dem langjährigen Geschäftsführer Marcus Dröscher wurde jetzt Martina Berninger neu in die Geschäftsführung berufen. Sie soll sich um den Ausbau des international gesteuerten Geschäfts sowie um die Integration des Berliner Unternehmens in die in München ansässige S&L Medien Gruppe kümmern. Die S&L Medien Gruppe hatte die Berliner Synchron GmbH im vergangenen Jahr übernommen ( wir berichteten )."Wir freuen uns, mit Martina Berninger eine Medienmanagerin mit internationaler Erfahrung in der TV-und Produktionsbranche gewinnen zu können. Frau Berninger hat uns bereits im Übernahmeprozess der Berliner Synchron unterstützt", erklärt Maria Theresia von Seidlein , geschäftsführende Gesellschafterin der S&L Mediengruppe.Zusammen mit ihren Kollegen hat Berninger jetzt die neuen Büros der Berliner Synchron GmbH auf dem Schöneberger EUREF-Campus bezogen. Dort stehen aktuell bereits eine innovative Studiotechnik mit neuen Aufnahme- und Mischateliers sowie multifunktionale Edit-Suiten zur Verfügung. Ab der zweiten Jahreshälfte soll eine neue digitale Arbeitsumgebung die direkte Nachverfolgung der Projekte für Kunden ermöglichen und somit mehr Freiraum für Kreativität und Qualität schaffen, so eine Pressemitteilung.

