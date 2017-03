Berliner Klick-Kino wiederbelebt

Nach langem Dornröschenschlaf geht das Filmtheater Klick in Berlin-Charlottenburg wieder an den Start: Ab April wird das Kiezkino von der Kulturspedition mit einem monatlichen Programm bespielt.Das Klick wurde erstmals 1991 in Betrieb genommen und unter wechselndem Namen bis 2004 bespielt, wobei sich das Programm bis zur Schließung über drei Jahrzehnte vor allem auf Klassiker und anspruchsvolles Arthouse konzentrierte. Diese Tradition wollen die neuen Betreiber und Inhaber der Kulturspedition, Claudia Rische Rische & Co PR ) und Christos Acrivulis MissingFilms ), nun fortführen. Dass das Klick eine neue Chance erhält, ist dem Online-Shop DaWanda zu verdanken, zu dessen Räumlichkeiten, in denen 2012 der erste Offline-Shop des Händlers eröffnet wurde, auch der Kinosaal gehört, den man nun in die Hände der Kulturspedition legte. Schon zuvor war der Saal für Einzelevents, darunter die Filmreihe "Mädchenkino", genutzt worden.Den neuen Betreibern liegt nach eigener Aussage "Filmkunst am Herzen, die künstlerische Innovation ist, dem Zuschauer Raum für echte Entdeckungen bietet und aus der Masse hervorsticht". Das Programm wird im monatlichen Rhythmus erstellt und soll Dokumentar- und Spielfilme (auch in OmU) sowie an den Wochenenden Kinderfilme umfassen. Ein fester Platz im Klick-Programm soll - jeweils vor der abendlichen Hauptvorstellung - auch dem Kurzfilm zuteil werden. Zudem planen die Macher unter anderem Filmreihen, Filmgespräche und andere Sonderevents. Insgesamt soll das Klick mit seinem Programm das bestehende Arthouse-Angebot im Berliner Westen ergänzen - perspektivisch auch mit anspruchsvollen Filmen, die nur für sehr kurze Zeit (oder überhaupt nicht) ihren Weg auf Berliner Leinwände finden.Größere Bundesstarts sind im Klick indes nicht zu erwarten - denn abgespielt werden keine DCP's, sondern Blu-rays. Beim Ton setzt man in dem barrierefrei zugänglichen Haus mit 83 Sitzen aber auf Dolby 7.1.

