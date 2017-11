Berlin im Bann von "Dark"

Großansicht Auf der "Dark"-Premiere: Kelly Luegenbiehl (Vice President International Originals Netflix), Karoline Eichhorn, Jantje Friese (Showrunner), Quirin Berg (Executiver Producer), Maja Schöne, Louis Hofmann, Jördis Triebel, Baran bo Odar (Showrunner) und Oliver Masucci (Bild: Netflix) Auf der "Dark"-Premiere: Kelly Luegenbiehl (Vice President International Originals Netflix), Karoline Eichhorn, Jantje Friese (Showrunner), Quirin Berg (Executiver Producer), Maja Schöne, Louis Hofmann, Jördis Triebel, Baran bo Odar (Showrunner) und Oliver Masucci (Bild: Netflix)

Im Berliner Zoo-Palast feierte "Dark" , die erste deutsche Netflix-Serie, ihre umjubelte Deutschlandpremiere vor mehr als 1000 begeisterten Zuschauern, die den ersten drei Folgen der zehnteiligen Staffel der beiden Showrunner Baran bo Odar und Jantje Friese tosenden Applaus spendeten. Die beiden Macher holten im Anschluss an das Screening gemeinsam mit Kelly Luegenbiehl (Vice President International Originals Netflix) die Stars der Serie auf die Bühne, allen voran Oliver Masucci Mark Waschke und Andreas Pietschmann sowie die Produzenten Quirin Berg Justyna Muesch und Max Wiedemann "Dark" startet am 1. Dezember gleichzeitig in 190 Territorien. Erzählt wird die Geschichte von vier Familien in der Kleinstadt Winden, die im Jahr 2019 in einen Strudel sich überschlagender Ereignisse gesogen werden, nachdem zwei Jungen spurlos verschwinden

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema TV Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen