Berlin-Gewinner geht für Spanien ins Oscarrennen

Großansicht Spanischer Oscarkandidat: "Estiu 1993" Spanischer Oscarkandidat: "Estiu 1993"

Spanien schickt Carla Simóns "Estiu 1993" ins Rennen um eine Oscarnominierung in der Kategorie Bester nicht-englischsprachiger Film. Die in Katalonien angesiedelte Geschichte eines sechsjährigen Waisenmädchens, das in der Familie seines Onkels wieder ins Leben zurückfindet, nachdem seine an AIDS erkrankte Mutter an einer Lungenentzündung gestorben war, lief in diesem Jahr in der Berlinale -Sektion Generation Kplus und wurde dort mit dem mit 50.000 Euro dotierten GWFF-Preis für den besten Erstlingsfilm ausgezeichnet.Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences veröffentlicht in der ersten Oktoberwoche eine Liste mit allen Filmen, die für eine Oscar-Nominierung in der Kategorie Bester nicht-englischsprachiger Film eingereicht wurden; kurz vor Weihnachten folgt dann eine Shortlist mit Filmen. Die fünf nominierten Filme werden am 23. Januar 2018 bekannt gegeben. Die 90. Oscarverleihung findet am 4. März 2018 statt.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen