Berben & ZDF Neo: "Ein zukunftsweisender Schritt"

Die Überraschung war nicht gering als kurz vor Ostern bekannt wurde das Oliver Berben seine Pläne zu einer Serie, die an den Constantin-Erfolg "Das Parfüm" anknüpft, mit ZDF Neo in die Tat umsetzt. BF hat beim Moovie -Chef und Constantin -Vorstand nachgefragt.Das ist in der Tat ein großes Projekt. Und es war mein großer Wunsch, in Deutschland mit Neo zusammen zu arbeiten. Mir imponiert, wie Neo es geschafft hat, sich in relativ kurzer Zeit als Marke zu etablieren. Sowohl was das Publikum, aber auch den Brand selber betrifft. Neo steht für Modernität, Aktualität und Innovation im besten Sinne. Denken Sie an AMC und "The Walking Dead", da hat man gesehen, was ein kleiner Sender mit einer einzigen Serie schaffen kann. Bei die "Geschichte eines Parfums" geht es um einen neuen Ansatz, eine innovative Herangehensweise, die zu einem Sender wie Neo passt.Nein, das kommt von Neo. Der Etat dort wurde zuletzt ja erheblich aufgestockt. Wie jetzt innerhalb des ZDF Gelder verteilt werden, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber wir sprechen im Rahmen dieser Zusammenarbeit ganz exklusiv mit Neo. Es ist ein sehr besonderes Projekt und deshalb ist es wichtig, es mit starken Partnerschaften - auch im Finanziellen - anzugehen. Umso mehr habe ich mich gefreut, dass Neo diesen Weg mitgegangen ist.Die Produktion bewegt sich kreativ wie finanziell im high end Bereich.Das ist auch hier der Fall. Reinhold Elscho t und Günther van Endert waren die ersten, die die fertigen Bücher gelesen und zugesagt haben.Dazu kann ich noch nichts sagen. Das Wesentliche ist doch, dass kleinere Auswertungskanäle - wie ZDF Neo - anfangen, sich an so großen Projekten zu beteiligen. Für Deutschland ist das ein zukunftsweisender Schritt. Die Größe eines Projektes wird nicht mehr durch die Größe eines Broadcasters bestimmt. Es geht vielmehr darum, wie gut etwas zum Publikum eines Auswerters oder Senders passt.Es geht um den unmittelbaren Zusammenhang zwischen dem Inhalt des Buches, dem Erfolg des Buches und dem, was es mit den Leuten, die es gelesen haben, gemacht hat. Wir bewegen uns in zwei Zeitebenen, der Jetztzeit und den Achtzigern, als das Buch herauskam. Ich will nicht zuviel verraten, aber man kann sich ja die Frage stellen, was passieren würde, wenn es wirklich möglich wäre, ein Parfum herzustellen, das Meinungen und Handlungen von Menschen manipuliert.Sie ist Absolventin der Drehbuchwerkstatt München . Ich habe ihr erstes Drehbuch gelesen und war begeistert. Ich dachte zuerst, das hätte ein Mann geschrieben. So hart war das. Ich habe ihr dann von meinen Ideen erzählt und diese gemeinsam mit ihr weiter entwickelt. Und mit jedem weiteren Schritt hat sich herausgestellt, dass sie ein ungeschliffener Diamant ist. Sie kann aus allen Richtungen in die Tiefen der menschlichen Psyche eindringen, was bei diesem Stoff extrem wichtig ist. Sie ist die richtige und man wird noch viel von ihr hören. Sie werden auch bei unseren kommenden Projekten sehen, dass wir sehr stark auf die Kraft neuer Autorengenerationen setzen, wobei das nicht ausschließlich eine Altersfrage ist.Eigentlich war es nicht schwer. Wir wollten schon lange zusammenarbeiten. Ich hab ihm die Bücher geschickt. Nach der ersten Folge hat er zugesagt.Wir werden im Juli mit den Dreharbeiten beginnen.Im großen Bereich mit unterschiedlichsten Projekten. Die zweite Staffel von "Schuld" haben wir gerade beendet. Mehrere neue Projekte sind bereits in Entwicklung.Der Gedanke ist zumindest nicht abwegig.Es geht überhaupt nicht darum, etwas Bestehendes zugunsten von etwas Neuem abzuschaffen. Die Zahlen der Leute, die Inhalte konsumieren, steigen stetig an. In allen Bereichen. Als Produzent denkt man nicht in den Kategorien linear oder non-linear. Man muss das Interesse haben, die passende Zielgruppe für das jeweilige Programm zu erreichen. Beim einen Projekt ist es ZDF Neo, beim nächsten Amazon, beim übernächsten Vox und dann plötzlich wieder der ORF oder die ARD. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten und diese werden auch von den Konsumenten genutzt. Aber der Mensch ist nicht so gestrickt, dass er permanent alles überall verfügbar haben möchte. Er möchte manchmal auch Dinge vorgeschlagen bekommen - gerade wenn die Flut der Inhalte immer weiter zunimmt - und dann kommt wieder die Linearität ins Spiel. Gleichzeitig muss sichergestellt sein, dass wir bei diesem steigenden Wunsch nach Qualität und Quantität, auch die Produktionsvolumina im finanziellen Sinn hinbekommen. Das schaffen wir aber nur, wenn die neuen Nutzungsformen nicht als Verdrängungswettbewerb gesehen werden, bei dem die alten sang- und klanglos wegfallen.Man darf nicht den Fehler machen, den deutschsprachigen Markt mit rund 100 Mio. Menschen mit dem amerikanischen Markt zu vergleichen. Und wenn dann aus der Politik Stimmen kommen, man müsse die öffentlich-rechtlichen Sender zu einem zusammenfassen, frage ich mich, ob sie den Schuss nicht gehört haben. Man kann nicht die Vielfalt beschneiden, um sie dann ausschließlich amerikanischen Anbietern zu überlassen.Frank Heine

