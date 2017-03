Benedict Cumberbatch lebt jahrhundertelang

Zusammen mit Anteilseigner Studiocanal hat sich Benedict Cumberbatchs Produktionsfirma SunnyMarch die Verfilmungsrechte an Matt Haigs im Juli erscheinendem Roman "Hot To Stop Time" gesichert. Cumberbatch soll in der Verfilmung Tom Hazard spielen. Er sieht aus wie ein ganz gewöhnlicher 41-Jähriger, der allerdings bereits seit mehreren Jahrhunderten lebt. Die Geschichte ist als eine über längere Zeit und mehrere Kontinente ausgelegte Lovestory angelegt, berichtet der Filmnachrichtenblog "Deadline.com". Zusammen mit Jamie Berg von Canongate Books wird Cumberbatch auch als Ausführender Produzent fungieren. Studiocanal übernimmt den Verleih in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Australien und Neuseeland."How To Stop Time" ist Matt Haigs erstes Erwachsenenbuch seit vier Jahren. Studiocanal hatte sich 2015 die Verfilmungsrechte an seinem Kinderbuch "The Girl Who Saved Christmas" und dessen Vorgänger "A Boy Called Christmas" gesichert. Haig hatte außerdem am Drehbuch zu "Paddington" mitgearbeitet, den Studiocanal und Heyday Films zusammen produziert hatten.Dementsprechend freut sich Danny Perkins, CEO Studiocanal UK, auf die neuerliche Zusammenarbeit mit Haig: "Wir freuen uns, unsere erfolgreichen Zusammenarbeit mit Matt Haig fortzusetzen und unsere langfristige und dynamische Partnerschaft mit SunnyMarch, Benedict Cumberbatch und %Adam Ackland% auszubauen. Dieser fesselnde Roman wird zu einem kraftvollen Film werden, der in Einklang steht mit Studiocanals Bekenntnis zu britischen Schauspielern, Art des Geschichtenerzählens und produzierens. Wir freuen uns, ihn dem Publikum auf der ganzen Welt nahe zu bringen."Benedict Cumberbatch war zuletzt im vergangenen Herbst als "Doctor Strange" in den deutschen Kinos zu sehen gewesen. Derzeit steht er in der Rolle des Thomas Edison in dem Historienfilm "The Current War" vor der Kamera.

Quelle: Blickpunkt:Film

