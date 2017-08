BBC kauft ZDF-Zweiteiler "Zwischen Himmel und Hölle"

FremantleMedia International hat Uwe Jansons Historienzweiteiler "Zwischen Himmel und Hölle" an BBC Four verkauft. Er soll dort im Herbst anlässlich des 500-jährigen Reformationsjubiläums ausgestrahlt werden. Das teilt UFA Fiction , die "Zwischen Himmel und Hölle" in Kooperation mit Mia Film im Auftrag des ZDF produziert hat, heute mit. Dort ist die Ausstrahlung für den 30. Oktober geplant.Die beiden UFA-Fiction-Geschäftsführer und "Zwischen Himmel und Hölle"-Produzenten Benjamin Benedict und Joachim Kosack freuen sich über das Interesse aus dem Ausland: "Es ist für uns eine besondere Freude, dass 'Zwischen Himmel und Hölle' - ein für uns persönlich sehr wichtiger Film - im Ausland diese Aufmerksamkeit erfährt."In "Zwischen Himmel und Hölle" spielt Maximilian Brückner Martin Luther, der nach Veröffentlichung seiner 95 Thesen, die er auch vor dem Kaiser nicht widerruft, von der Kirche exkommuniziert wird. Die Reformation ist nicht mehr aufzuhalten. Doch im Gegensatz zu Luther, der Waffengewalt strikt ablehnt, wollen seine Freunde diese notfalls auch mithilfe von Waffen durchsetzen. Aus Freuden werden erbitterte Feinde."Zwischen Himmel und Hölle" versucht nach Angaben von UFA Fiction, Martin Luther "in seiner Widersprüchlichkeit zu fassen und die Reformation als eine vielstimmige Bewegung zu erzählen. Im Zentrum stehen dabei Menschen mit ihren Gewissenskonflikten, die weit über das eigene Leben und die eigene Zeit hinaus wirken".

