Bayerisches Bekenntnis zur Film-Wirtschaft

Großansicht Staatsminister Marcel Huber Staatsminister Marcel Huber

Großansicht FFF-Geschäftsführer Klaus Schaefer FFF-Geschäftsführer Klaus Schaefer

Für allzu viel offizielles Vorgeplänkel ist der entspannte Berlinale-Empfang des FFF Bayern nicht unbedingt bekannt. Und doch war die kurze Botschaft eine, die man aktuell vermutlich nicht oft genug wiederholen kann. Denn auch wenn Staatsminister Marcel Huber die auf der Berlinale an allen Ecken und Enden grassierende Debatte über neue Förderstrategien auf Bundesebene nicht direkt ansprach (bekanntermaßen gibt es diesbezüglich durchaus Meinungsdifferenzen zwischen kulturpolitischen Vertretern von CSU und CDU), hob er in seiner Rede doch das Wesen der Kreativbranche als signifikanter Wirtschaftsfaktor hervor. Bayern sei einer der beliebtesten (und belebtesten) Standorte und man versuche alles, um bestmögliche Bedingungen zu schaffen, so der Leiter der Staatskanzlei. Dass dies keine bloßen Lippenbekenntnisse sind, zeigen schon die jüngsten Erhöhungen der Mittel für den FFF Bayern. Geld, das in gute Hände komme, so Huber.FFF-Geschäftsführer Klaus Schaefer wiederum konnte auf ein Jahr zurückblicken, das für das Kino im Allgemeinen und den deutschen Film im Speziellen sehr durchwachsen war - auch wenn ein deutscher Marktanteil von 22,7 Prozent "ganz in Ordnung" sei. Ein Jahr aber auch, dass für den FFF nicht zuletzt deshalb hervorragend verlief, weil man die höchste Fördersumme seit Gründung der Institution hatte vergeben können und sich damit an die Spitze der Länderförderer schob. Besonders erfreulich sei, dass der neue Rekord unter anderem auch auf Rückflüssen fuße, die den "Grundstock" erhöhten.Der (jüngst aufgestockte) Sondertopf für internationale Koproduktionen und digitale Bildgestaltung soll bekanntermaßen für internationale Serienprojekte geöffnet werden. Diesbezüglich befinde man sich in "letzten Abstimmungen", so Schaefer. An den Start geht auch ein Pilotprojekt, in dessen Rahmen der FFF Webserien fördern wird. Last but not least hatte Klaus Schaefer noch eine gute Nachricht für die Gamesbranche zu überbringen. Gemeinsam mit Computec-Geschäftsführer Hans Ippisch verkündete er die Erhöhung des Umfangs der Computec-Medialeistungen von zwei auf 3,3 Mio. Euro.

Quelle: Blickpunkt:Film

