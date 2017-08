Bavaria Entertainment und wellenreiter.tv fusionieren

Großansicht Business Director Arne Merten (l.), Executive Director Oliver Fuchs (Mitte) und Managing Director Alessandro Nasini (r.) führen gemeinsam das Geschäft des Unternehmens mit Fokus auf Factual-Produktionen Business Director Arne Merten (l.), Executive Director Oliver Fuchs (Mitte) und Managing Director Alessandro Nasini (r.) führen gemeinsam das Geschäft des Unternehmens mit Fokus auf Factual-Produktionen

Vor dem Hintergrund der anhaltenden Konzentration im deutschen Produzentenmarkt fusionieren die beiden Produktionsunternehmen Bavaria Entertainment GmbH und wellenreiter.tv rückwirkend zum 1. Juli unter dem Dach der Bavaria Entertainment GmbH, die ihren Sitz weiter in Köln haben wird. Das Unternehmen will sich künftig eigenen Angaben zufolge auf die Produktion von Factual Entertaiment, Primetime-Shows und Quiz-Formaten für alle Sender im deutschsprachigen Raum konzentrieren, wobei die Eigenentwicklung von Neuprogrammen Unternehmensangaben zufolge im Vordergrund stehen soll.Geführt wird das Unternehmen künftig von den Produzenten Oliver Fuchs (Bavaria Entertainment) sowie Alessandro Nasini und Arne Merten (beide bisher wellenreiter.tv).Oliver Fuchs: " Mit dem großartigen Team von wellenreiter.tv bündeln wir unsere starken Kreativ-Kräfte und schaffen die notwendige unternehmerische Infrastruktur, um künftig in einem sich schnell wandelnden Umfeld noch flexibler und schneller agieren zu können - linear, non-linear und dabei immer mit viel Spaß."Alessandro Nasini: "Wir haben mit wellenreiter.tv 20 spannende Jahre hinter uns und sehr viel aufgebaut. Jetzt bringen wir das alles in die Bavaria Entertainment ein und freuen uns, im großen und vereinten Team gemeinsam mit unseren Kunden tolle Fernsehmomente zu schaffen."Arne Merten: "Der Zusammenschluss der beiden Unternehmen ist ein klares Statement in Richtung Wachstum. Die Bavaria Entertainment - kombiniert mit der unternehmerischen und kreativen DNA von wellenreiter.tv - schafft dafür die solide Basis."Bavaria Entertainment hat bisher Show-, Ouiz- und Factual-Formate wie "Wissen vor acht Natur" ( Das Erste ) "Die beste Klasse Deutschlands" ( Ki.ka ), "Der beste Chor im Westen" ( WDR ) und "viel zu bieten" ( ZDFneo ) produziert, bei wellenreiter.tv sind in den vergangenen 20 Jahren Show- und Factual-Entertainment-Formate wie "Da kommst Du nie drauf", "Mich täuscht keiner" und "Stadt, Land, Lecker" (alle ZDF ) entstanden.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema TV Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen