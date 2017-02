Baumi Script Development Award geht nach Polen

Großansicht Bei der Verleihung des Baumi Script Development Award (v.l.n.r.): Claudia Steffen (Pandora), Martina Baumgartner, Preisträger Kuba Czekaj, Gastjuror Aki Kaurismäki, Filmstiftungs-Geschäftsführerin Petra Müller, Sandra Baumgartner und Reinhard Brundig (Pandora Film) (Bild: Kurt Krieger / Film- und Medienstiftung NRW) Bei der Verleihung des Baumi Script Development Award (v.l.n.r.): Claudia Steffen (Pandora), Martina Baumgartner, Preisträger Kuba Czekaj, Gastjuror Aki Kaurismäki, Filmstiftungs-Geschäftsführerin Petra Müller, Sandra Baumgartner und Reinhard Brundig (Pandora Film) (Bild: Kurt Krieger / Film- und Medienstiftung NRW)

Der polnische Drehbuchautor und Regisseur Kuba Czekaj ist für sein Treatment "Sorry Poland" mit dem mit 20.000 Euro dotierten Baumi Script Development Award ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung wurde von der Baumgarnter-Familie sowie Pandora Film und der Film- und Medienstiftung NRW in Erinnerung an den 2014 verstorbenen Produzenten Karl Baumgartner in diesem Jahr zum zweiten Mal vergeben.Gastjuror Aki Kaurismaki , ein enger Freund und Weggefährte Baumgartners, erklärte bei der Preisverleihung: "Polen ist ein Filmland, in dem Baumi schon früh junge Talente förderte und eng mit vielen Filmkünstlern zusammen arbeitete. Kuba Czekaj und sein Stoff, der eine schöne subtile und feine politische Note hat, wären genau nach seinem Geschmack gewesen."Im Mittelpunkt von "Sorry Poland" steht Jan Kowalksi, ein Durchschnittspole in den Vierzigern. Als Tänzer in einem Folklore-Ensemble träumt er davon, erster Solist zu werden, tanzt anstattdessen aber immer in der zweiten Reihe. Von einer Tour des Ensembles erhofft sich Jan, in dem aus der Unfähigkeit sich durchzusetzen der Wunsch nach Veränderung erwächst, einen Wandel, muss dort aber feststellen, dass eine Flucht nichts ändern würde. Jan beschließt, nach Polen zurückzukehren und von innen heraus zu kämpfen.Insgesamt hatten für den Baumi Script Development Award 47 internationale Einreichungen vorgelegen.

Quelle: Blickpunkt:Film

