Baden-Baden III: Tag der Kontroversen

Großansicht Urs Egger, Regisseur des Dramas "Der Sohn", spricht über seinen Film (Bild: Fernsehfilm-Festival Baden-Baden) Urs Egger, Regisseur des Dramas "Der Sohn", spricht über seinen Film (Bild: Fernsehfilm-Festival Baden-Baden)

Der bei Jan Bonny am Vortag beobachtete Graben zwischen Jury und Publikum tat sich auch in der Wahrnehmung von Lars Beckers "Der mit dem Schlag" auf. Die Tragikomödie um einen Starkstromtechniker, der nach einer familiären Intrige in der Psychiatrie landet, fand großen Zuschauerzuspruch und wenig Gegenliebe auf dem Podium. Allerdings ließ die FFP -Produktion einen "rundum glücklichen" Burghart Klaußner zurück. Die "Stoizität" von Hauptdarsteller Hinnerk Schönemann verglich er mit "der Fliege im Bernstein". Ein "großartiger Film (...), in dessen Hintergrund eine bedrohliche Gefahr lauert, die märchenhaft aufgelöst wird." Christian Schwochow sah sich wiederum mit einer "dünnen Geschichte" konfrontiert und störte sich u.a. an der "Putzigkeit der Psychiatrie". Schwochow und Bettina Reitz , die die Unterhaltungsqualitäten des Films durchaus anerkannte, konnten sich nur schwer damit abfinden, dass es sich dabei um den von Arte eingereichten Wettbewerbsbeitrag handeln sollte. Den Ritterschlag erhielt der Film dann aus dem Auditorium. Zwei Zuschauer, die Erfahrungen mit Aufenthalten in der Psychiatrie hatten und erzählten wie schwierig es ist, dieser Mühle wieder zu entkommen, empfanden den Film nicht zuletzt dank seiner Leichtigkeit als gelungen. Eine weitere schöne Erkenntnis: "Nachtschicht"-Mastermind Becker kann sehr wohl Komödie, eine Fähigkeit, die ihm auch schon auf den Seiten von Blickpunkt:Film abgesprochen wurde.Bei Urs Eggers "Der Sohn" , einem von Ziegler Film für den NDR produzierten Drama über eine tragische Mutter-Sohn-Beziehung, reichte die Spannbreite von "kein Fernsehen von heute" (Schwochow) bis zum "raffiniertesten Film des Festivals" (Thea Dorn). "Ein Kleinstadtkrimi als biedere Konstellation, hinter der die antike Tragödie zu köcheln beginnt." Bei Schwochow war von Vorhersehbarkeit die Rede und von einer Mischung, die ihn an "Soaps und 'TKKG'" erinnere. Bettina Reitz räumte ein, beim zweiten Sichten das bei Thea Dorn anklingende Raffinement gespürt zu haben: "Der Film begibt sich auf eine Ebene, die gnadenlos in den Abgrund führt."Zum Abschluss des Wettbewerbs betrat der Bernd-Burgemeister-Preis-Gewinner "Zuckersand" von Dirk Kummer den Ring und erneut zog sich auch durch die Jury ein Graben. Auf einer Seite befand sich Christian Schwochow ganz allein. Selbst in der DDR aufgewachsen, konnte er der Produktion von Claussen + Putz nicht allzu viel abgewinnen, kritisierte, "dass jede Figur ideologisiert spricht" und empfand den Film "als Rückschritt" in puncto differenzierter DDR-Darstellung. Dirk Kummer und sein Ko-Autor Bert Koß , beide eine Generation älter als Schwochow, machten ihren Standpunkt deutlich, dass sie die DDR so zeigen, wie sie sie in den siebziger Jahren erlebt haben. Ansonsten viel Lob - an erster Stelle für die Kinderdarsteller Tilman Döbler und Valentin Wessely . Burghart Klaußner sah "den ersten politischen Film" des Wettbewerbs, Thea Dorn den "schönsten und stimmigsten Film des Festivals" und "Bilder jenseits der 20.15-Uhr-Ästhetik". Bettina Reitz hob hervor, wie wichtig und richtig sie es finde, dass ein so konsequent aus kindlicher Perspektive erzählter Film um 20.15 Uhr gezeigt werde.Unterm Strich gelangte mit dem für BR, Degeto und MDR entstandenen Film noch ein Geheimfavorit in die Lostrommel. Nichtsdestotrotz bleibt der Eindruck, dass es sich um einen der schwächeren Jahrgänge in der Baden-Badener Festival-Historie handelt. Alle Gewinner heute Abend an selber Stelle.Frank Heine

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema TV Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen