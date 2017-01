Back in Business: Ralf Schilling zum Wechsel in den Cinedom

1991 von Bernd Eichinger als eines der ersten Multiplexe der Republik eröffnet, bietet der Kölner Cinedom in seinen 14 Sälen rund 3500 Besuchern Platz. Der Immobilienfonds PW Real Estate Fund III LP hat im Oktober 2016 die Mehrheit der Anteile am Multiplex übernommen. Aermont Capital LLP fungierte dabei als Investment Adviser. Die bisherigen Gesellschafter behalten eine Minderheitsbeteiligung. Zeitgleich zum Einstieg des neuen Gesellschafters wurde der ehemalige UCI -Chef Ralf Schilling zum neuen Geschäftsführer neben Martin Ebert berufen. Im Interview erläutert Schilling, wie es zu der neuen Rolle kam.Ich freue mich natürlich sehr, nun Teil eines derart renommierten Hauses wie des Cinedom zu sein. Tatsächlich gab es aber zunächst noch nicht so viel zu berichten, um damit breit an die Öffentlichkeit zu gehen und im Zuge dessen sahen wir vorerst keine Notwendigkeit, auch nach außen hin aktiv zu werden. Wir müssen erst einmal einen Plan erstellen, wie wir mit dem Cinedom in die Zukunft gehen wollen und welche Maßnahmen wir mittelfristig ins Auge fassen. Dazu zählt natürlich die Weiterentwicklung der Projektions- und Tontechnik, eine Neuaufstellung der IT-Struktur und nicht zuletzt eine weitere Verbesserung der Aufenthaltsqualität auch außerhalb der Säle. Das werden wir jetzt Schritt für Schritt abarbeiten.Für mich stand nach meinem Ausscheiden bei UCI fest, dass ich weiter in der Kinobranche tätig bleiben wollte. Also habe ich mich auf die Suche nach einem Investor gemacht, mit dem ich ein entsprechendes Projekt auf die Beine stellen könnte - was gar nicht so einfach war. Bekanntermaßen gab es ja eine Reihe von Jahren, in denen die deutschen Kinos durch eine etwas schwierige Zeit gegangen sind. Damals haben sich viele Investoren von diesem Geschäft abgewandt, so dass nun im Grunde nicht mehr allzu viele Unternehmen infrage kommen, die über das entsprechende Know-How hinsichtlich derartiger Spezialimmobilien verfügen und die sich dem Geschäft gegenüber aufgeschlossen zeigen.Ja, dort besitzt man tatsächlich eine gewisse Affinität für die Film- und Kinobranche. Dazu muss man wissen, dass Aermont europaweit in etliche große Einkaufszentren investiert hatte, in denen sich Kinos befinden, darunter auch den Ruhr-Park mit dem UCI-Stammsitz. So kam es dann letztlich auch zu der jetzigen Verbindung. Die entsprechenden Beteiligungen wurden zwar zwischenzeitlich an Unibail-Rodamco verkauft, aber die Affinität für diesen Bereich ist geblieben. Wie sehr sich Aermont im Filmbereich engagiert, zeigt nicht zuletzt, dass man dort gerade erst die Londoner Pinewood-Studios für gut 320 Mio. Pfund übernommen hat. Üblicherweise wäre es übrigens so, dass ein Immobilienunternehmen nur in die Immobiliengesellschaft investiert. Allerdings hat man in diesem Fall auch die Betriebsgesellschaft übernommen. Deshalb hat der Vorgang letztlich auch etwas länger gedauert.Wir alle kennen die Erfolgsgeschichte des Cinedom, der seit vielen Jahren kontinuierlich mit an der Spitze der besucherstärksten deutschen Kinos steht und auch europaweit zu den erfolgreichsten Häusern zählt. Entsprechend interessiert habe ich dieses Haus natürlich schon zu meiner Zeit als UCI-Geschäftsführer im Blick behalten - und als ich mich nach dem Abschied von UCI neu zu orientieren begann, war es tatsächlich der Cinedom, der mir als erstes in den Sinn kam. Ich habe dann zunächst mit Prof. Mathias Schwarz gesprochen, der gemeinsam mit Thomas Peter Friedl in der Geschäftsführung der jetzt übernommenen Betreibergesellschaft Topeka Kino GmbH, der ehemaligen Constantin Kinoholding, saß. So kam eines zum anderen.Bernd Eichinger hat zu einer Zeit, als hierzulande gerade die ersten Multiplexe gebaut wurden, eine absolut kompromisslose Vision verwirklicht. So wie es in Köln umgesetzt wurde, ließe sich ein derart ambitioniertes Projekt heute an kaum einem Standort der Republik mehr aufsetzen. Der Cinedom bestach schon bei seiner Eröffnung nicht nur durch die Anzahl der Säle oder deren Größe, sondern auch den Blick für wichtige Details wie Sichtverhältnisse oder den optimalen Abstand zur Leinwand. Dass der Cinedom auch nach über 25 Jahren den Status eines Magneten für einen riesigen Einzugsbereich besitzt, verdeutlicht nicht nur den Verdienst von Bernd Eichinger, sondern auch, das dort in der Kinoleitung unter Martin Ebert alles richtig gemacht wurde.Martin Ebert bleibt wie schon bislang für das Tagesgeschäft zuständig. Mir obliegt die Begleitung der Optimierungsprozesse, über die wir gerade beraten und die wir dann nach und nach anstoßen werden. Aktuell sitze ich am Budget für 2017 und den Businessplan für die kommenden Jahre. Also ganz so, wie ich das von UCI kenne.Weitere Investitionen in die Technik stehen selbstverständlich auf der Agenda, seien es modernste Projektionssysteme oder Maßnahmen im Bereich des Tons. Gerade der Sound hat sich mit der Einführung immersiver Systeme wie Dolby Atmos in den letzten Jahren ja spürbar weiterentwickelt. Vor allem im Obergeschoss bietet sich zudem die potenzielle Möglichkeit, Premium-Sitzbereiche einzuführen. Das alles genau zu eruieren und dann auch entsprechende Maßnahmen zu empfehlen wird uns nun die kommenden Monate beschäftigen.Unter dem Strich durchaus erfreulich, zumindest fiel der Rückgang bei den Besucherzahlen deutlich weniger stark aus als im Gesamtmarkt. Ebenfalls eine Bestätigung der hervorragenden Arbeit, die hier geleistet wird.In ein neues Jahr sollte man ja immer mit Zuversicht gehen und ich bin von Natur aus ein eher optimistischer Mensch [Lacht]. Aber im Ernst, ich bin überzeugt, dass wir im Gesamtmarkt zumindest einen Großteil des Besucherrückgangs aus 2016 wieder wett machen können. Wenn man als groben Anhaltspunkt die Durchschnittswerte der vergangenen fünf Jahre nimmt, sollten wir 2017 wieder im Bereich von 130 Mio. Besuchern landen. 2017 hat schon einmal recht gut angefangen, im Sommer steht uns diesmal keine WM oder EM bevor und das Filmangebot sieht vielversprechend aus. Ich freue mich auf ein spannendes Jahr!Marc Mensch

