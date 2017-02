"Babylon Berlin" verkauft sich weiter gut

Die auf der Bestseller-Reihe von Volker Kutscher um den im Berlin der 1920er Jahre ermittelnden Kommissar Gereon Rath basierende TV-Serie "Babylon Berlin" verkauft sich weiter gut ins Ausland. "SVT Schweden, NRK Norwegen, DR Dänemark, YLEFinnland und RUV Island haben sich bereits auf Drehbuchbasis entschieden, in diesen Tagen kamen Sky Italien, Sky Großbritannien, die spanische Premium Plattform Moviestar +/Telefonica und der belgische Pay-Partner Telenet hinzu. In den USA, Frankreich, weiteren europäischen Territorien und Lateinamerika stehen die Verhandlungen kurz vor dem Abschluss", erklärt Jan Mojto , Geschäftsführer des Weltvertriebs Beta Film , der auch als Ko-Produzent der Serie fungiert hatte, die von Tom Tykwer Hendrik Handloegten und Achim von Borries inszeniert wurde.Sky strahlt "Babylon Berlin" ab 13. Oktober 2017 auf Sky Atlantic aus, ab Ende 2018 erfolgt die Free-TV-Ausstrahlung in der ARD

