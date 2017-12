"Babylon Berlin": Knapp 600.000 Zuschauer pro Folge

Großansicht Volker Bruch als Gereon Rath in ?Babylon Berlin? (Bild: Beta Film, X Filme, ARD Degeto, Sky) Volker Bruch als Gereon Rath in ?Babylon Berlin? (Bild: Beta Film, X Filme, ARD Degeto, Sky)

Das Serien-Highlight "Babylon Berlin" sorgt weiterhin für positive Sky -Meldungen. Nachdem die ersten beiden Staffeln der Gemeinschaftsproduktion von X Filme Degeto , Sky und Beta Film ausgestrahlt sind, kamen im Zeitraum 13. Oktober bis 7. Dezember bei der linearen Ausstrahlung über 2,3 Mio. unterschiedliche Zuschauer zusammen. Dazu gesellen sich 800.000 Zuschauer via Sky On Demand, 180.000 Zuschauer via Sky Go und 60.000 Zuschauer via Sky Ticket. Mit rund 570.000 Zuschauern (linear und nichtlinear) durchschnittlich pro Episode war "Babylon Berlin" die zweitstärkste Serie auf einem Sky Sender - nur die 7. Staffel von "Game of Thrones" erzielte größere. Reichweiten. Nach Beendigung der ersten Staffel lag der Durchschnittswert pro Folge noch bei 645.000 Zuschauern. 44 Prozent der "Babylon Berlin"-Zuseherschaft präferierten die nichtlinearen Plattformen, zur Halbzeit waren es nur 34 Prozent.Insgesamt erreichte die Serie bislang 10,4 Mio. Zuschauerkontakte, davon 5,8 Millionen linear und 4,6 Millionen nichtlinear. Bei dieser Zählweise wird die Sehbeteiligung für die einzelnen gezeigten Folgen über die unterschiedlichen Verbreitungsformen auf Sky kumuliert. Bei Elke Walthelm , Executive Vice President Content, ist nach wie vor von einer "überragenden Resonanz" und "übertroffenen Erwartungen" die Rede.Das Kreativtrio Tom Tykwer Henk Handloegten und Achim von Borries arbeitet bereits an den Drehbüchern für eine Fortsetzung, das Medienboard Berlin-Brandenburg ist als Förderer bereits eingestiegen. Letztlich dürfte über die Fortsetzung jedoch nicht vor der ARD-Ausstrahlung Ende kommenden Jahres entschieden werden.

Quelle: Blickpunkt:Film

