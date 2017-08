"Babylon Berlin" im Doppelpack

Am 13. Oktober feiert das deutsche Serienereignis "Babylon Berlin" von Tom Tykwer Henk Handloegten und Achim von Borries bei Sky seine Premiere. Zusätzlich zum bereits seit Februar feststehenden Termin hat der Bezahlsender nun weitere Ausstrahlungsdetails bekannt gegeben.Die 16 Episoden der Gemeinschaftsproduktion von X Filme Creative Pool Degeto , Sky und Beta Film sind immer freitags um 20.15 Uhr auf Sky 1 in Doppelfolge zu sehen. Ursprünglich war eine Ausstrahlung auf Sky Atlantic geplant. Parallel dazu stehen die jeweiligen Episoden auch auf Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket auf Abruf zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es über die Sky Streamingservices zusätzlich jede Woche direkt im Anschluss an die lineare Ausstrahlung die jeweils nächsten beiden Episoden in kompletter Länge vorab als Preview. Ab dem 24. November stehen dann alle 16 Episoden von "Babylon Berlin" zur Verfügung.Die Free-TV-Ausstrahlung bei der ARD erfolgt Ende 2018.

