Ausländisches Produktionsinvestment in Frankreich nahezu verdreifacht

Im Vorfeld des Produktionsmarktes Paris Images Trade Show, der am 25. Januar beginnt, haben die Organisatoren laut "Variety" Zahlen zu den Effekten des Steueranreizsystems TRIP für internationale Film- und TV-Produktionen bekannt gegeben. Demnach stiegen die in diesem Rahmen förderfähigen Ausgaben in Frankreich 2016 nahezu auf den dreifachen Wert des Vorjahres.Nach Angaben von Valérie Lépine-Karnik, CEO von Film France, profitierten im vergangenen Jahr 36 Projekte von TRIP, die zusammen förderfähige Ausgaben in Frankreich in Höhe von 152 Mio. Euro in die Waagschale warfen. Im Jahr zuvor waren es 22 Projekte mit entsprechenden Investments in Höhe von 57 Mio. Euro. Von den gestiegenen Ausgaben profitieren nicht zuletzt die technischen Dienstleister und Studiobetriebe in Frankreich. Dort war zuletzt massiv in die Infrastruktur investiert worden, unter anderem eröffnete Luc Besson 2012 die Cité du Cinéma nahe Paris, 2014 nahmen die Provence Studios unweit von Marseille den Betrieb auf.Laut Lépine-Karnik habe TRIP eine Schlüsselrolle dabei gespielt, die ausländischen Produktionsausgaben in Frankreich derart zu erhöhen. Tatsächlich konnte man mit Beginn des Jahres 2016 mit attraktiveren Rahmenbedingungen werben, denn der Rabatt auf Ausgaben in Frankreich stieg von 20 auf 30 Prozent.Für 2017 erwartet man sich einen weiteren Anstieg bei den unter TRIP fallenden Ausgaben. Nicht zuletzt deshalb, weil zum 1. Januar weitere Reformen in Kraft getreten sind. Die Mindesthöhe der Produktionsausgaben ausländischer Unternehmen wurde von einer Mio. Euro auf 250.000 Euro abgesenkt. Eine Maßnahme, von der vor allem die VFX-Branche profitieren soll. Denn bislang war es für sie schwierig, Aufträge oberhalb der Millionen-Grenze an Land zu ziehen. Insgesamt beliefen sich die TRIP-relevanten Ausgaben im VFX-Sektor 2016 auf nur zwei Mio. Euro. Yann Marchet von der französischen Filmkommission Commission du Film d'Ile-de-France sieht die Unterstützung der VFX-Branche dabei als besten Weg, die Filmindustrie in Frankreich insgesamt voranzubringen.Generell wurden die Einstiegskriterien für TRIP gelockert: So können ab sofort auch Projekte mit einem Budget unterhalb von 500.000 Euro gefördert werden, wenn mehr als 50 Prozent des Gesamtbudgets in Frankreich ausgegeben werden.Zu den Schlüsselproduktionen, die zuletzt von TRIP-Förderung profitiert haben, zählen " Dunkirk ", " Jackie " oder " Fifty Shades of Grey - Befreite Lust ".

