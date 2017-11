"Aus dem Nichts" feiert Deutschlandpremiere in Hamburg

Großansicht Regisseur Fatih Akin (links im Bild) mit den Darstellern Diane Kruger, Samia Chancrin, Hanna Hilsdorf und Denis Moschitto (v.l.n.r.) bei der Deutschlandpremiere von "Aus dem Nichts" in Hamburg (Bild: Andre Mischke / Warner Bros.) Regisseur Fatih Akin (links im Bild) mit den Darstellern Diane Kruger, Samia Chancrin, Hanna Hilsdorf und Denis Moschitto (v.l.n.r.) bei der Deutschlandpremiere von "Aus dem Nichts" in Hamburg (Bild: Andre Mischke / Warner Bros.)

Im Cinemaxx Dammtor in Hamburg hat Fatih Akins gestern seine Deutschlandpremiere gefeiert. Die Geschichte um eine Frau, die ihren Sohn und ihren Mann bei einem Bombenanschlag verloren hat und nun auf Rache sinnt, hatte im Wettbewerb von Cannes ihre Weltpremiere gefeiert. Hauptdarstellerin Diane Kruger wurde dort als beste Schauspielerin ausgezeichnet. Warner Bros. Pictures Germany startet "Aus dem Nichts", der für Deutschland ins Rennen um eine Oscarnominierung in der Kategorie Bester nicht-englischsprachiger Film geht, am 23. November in den deutschen Kinos.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen