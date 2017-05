Augsburger Puppenkiste kommt erneut ins Kino

Großansicht In der Augsburger Puppenkiste laufen bereits die Dreharbeiten zu "Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel" In der Augsburger Puppenkiste laufen bereits die Dreharbeiten zu "Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel"

Die Augsburger Puppenkiste bringt Cornelia Funkes "Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel" als Marionettenstück in die Kinos. Im vergangenen Jahr hatte das traditionsreiche Augsburger Puppentheater " Die Weihnachtsgeschichte " fürs Kino umgesetzt; in der Adventszeit lockte das Alternative-Content-Angebot mehr als 100.000 Besucher in die deutschen Kinos.Klaus Marshall, Leiter der Augsburger Puppenkiste, wo bereits die Dreharbeiten begonnen haben: "Wir sind sehr stolz darauf, mit der wunderbaren Inszenierung von Cornelia Funkes 'Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel' an die Tradition der Augsburger Puppenkiste anknüpfen zu können und Weihnachten das Publikum (im Kino) wieder verzaubern zu dürfen."Wie schon im vergangenen Jahr übernimmt Veronika Morawetz auch bei "Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel" wieder Marketing und Vertrieb. Als Produzent fungiert erneut Fred Steinbach Kiko Theater-, Film- & Fernsehproduktion ).

