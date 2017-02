Aufschrei gegen "Alibi-Marketing"

Großansicht Mustafa El Mesaoudi Mustafa El Mesaoudi

Der Wuppertaler Kinobetreiber Mustafa El Mesaoudi , Inhaber des Cinema und des Rex Filmtheaters , nimmt die Berlinale -Screenings der AG Kino-Gilde als Anlass für eine Manöverkritik an den Arthouse-Verleihern. Wir veröffentlichen den offenen Brief im (leicht redigierten) Wortlaut:Der Schwerpunkt meines diesjährigen Berlinale-Aufenthaltes waren die AG-KIno-Screenings in den Hackeschen Höfen . Ich wollte gezielt Filme schauen, die bereits einen Verleih haben. 18 Filme schaute ich auf den Screenings an und nehme dies zum Anlass und als Grundlage einer Manöverkritik.Leidenschaft in der Arbeit bestimmter Arthouse-Verleiher, Leidenschaft in der Auswahl der Filme. Ich stelle offen die Frage nach der Kinotauglichkeit einiger der gezeigten Filme. Außerdem läßt sich kinorelevante Vermarktung bei einigen Filmen nicht erkennen.Warum ist es im Rahmen dieser Screenings vor ausgewiesenem Fachpublikum und Geschäftspartnern nicht möglich, mehr über Details und Strategie der geplanten Film-Vermarktung zu erfahren? Und damit meine ich nicht Fragen in das Auditorium hinein, sondern Inspiration und Know-How aus den Reihen der Verleiher. Wie sollen die Besucher für dieses Kunstwerk angesprochen werden? Wieviele Touch-Points braucht der gezeigte Film, um Besucher neugierig zu machen? Das sind Fragen, die ich mir stelle und auf die ich in den meisten Fällen keine Antwort bekommen habe.Kollegen verlassen verfrüht den Saal, gehen nicht auf die Kinobetreiber zu, bedienen sich lediglich altbekannter Marketing-Floskeln ("Die Presse ist drauf angesprungen!") und zeigen letztlich insgesamt Desinteresse an Inhalt und Vermarktung ihrer Produkte, die ja Arthouse, also Kunstwerke sind.Die meisten Arthouse-Werke 2017 werden sicher kaum wahrgenommen werden und zu guter letzt auch eine betriebswirtschaftlich völlig unzureichende Anzahl an Besuchern finden. Ist der Eindruck falsch, dass einige Verleiher ihre Filme lediglich starten wollen und selbst nicht von ihren Filmen überzeugt sind?Diese Fragen stellen Besucher häufig bei mir im Kino an der Kasse, aber dort erhalten sie doch eigentlich zu spät Input. Die Beantwortung dieser Fragen ist doch die Aufgabe der Vermarktung eines jeden Films. Als Kinobetreiber nehme ich die fehlende Informiertheit der Besucher zum Anlass, meine lokalen Kommunikationskanäle zu hinterfragen. Ist mein Trailering gut? Lesen die Besucher mein Print-Magazin? Ist die Plakatierung angemessen? Hören die Besucher meinen Podcast? Habe ich gute Kooperationen zu diesem Film bewerkstelligt? Gab es genügend Posts auf Facebook?Übernimmt der Verleih eine Mitverantwortung für ein erfolgreiches Marketing? Warum können Verleiher mit Verweis auf ein "aktuell nicht funktionierendes Genre" oder auf einen "nicht zum Zeitgeist passenden Inhalt", diese Verantwortung nachträglich von sich weisen? Frei nach dem Motto: War es ein Erfolg, war es gute Arbeit im Verleih - bei Misserfolg kommen aber nur alle anderen Faktoren in Frage. Mir scheint auch, dass Verleiher teilweise lediglich in den Ballungszentren marketingtechnisch Gas geben und alles andere irgendwie mit abdecken, um auch von Bundesstart sprechen zu können.Es braucht bereits in der Arbeit der Verleiher eine Vorstellung von einer optimalen, kompetenten Zielgruppenansprache für das zu vermarktende Produkt, für ein Kunstwerk. Dieses Werk soll im Vorfeld bereits von möglichst vielen Interessenten und Leads wahrgenommen werden. Diese Interessenten zu Kinobesuchern zu machen, das ist unsere gemeinsame Aufgabe.Filme in einer unüberschaubaren Anzahl zu starten und dann zu hoffen, dass es in der Quersumme einträglich ist, funktioniert eigentlich seit Jahren nicht. Hier würde eine weniger breit gestreute Anzahl der bundesweit startenden Arthouse-Filme einfach mehr Möglichkeiten für zielgerichtetes Marketing eröffnen. Und wir reden hier auch über Marketing-Budget und Gesamtumsatz. Nicht jedes Jahr hat einen " Star Wars ", der es umsatztechnisch retten kann.Ich stelle auch offen die Frage nach dem Sinn des Fördersystems, wie es heute betrieben wird. Es scheint bei einigen Verleihern zum Geschäftsmodell geworden zu sein, über regelmäßige Fördermittel den Betrieb aufrecht zu erhalten. Anders kann ich mir die Lustlosigkeit einiger Präsentationen nicht erklären.Ein Kaurismäki , ein " Tiger Girl ", ein " Mr. Long "oder der besondere " Paradies " können nicht über das schwache Niveau der diesjährigen Screenings hinwegtäuschen. Dies ist natürlich ein subjektiver und selektiver Eindruck durch meine persönliche Filmauswahl auf den Screenings. Aber es geht auch um das präsentierte Portfolio in der Gesamtschau, um ein allgemeines Stimmungsbarometer. Nach dem wirklich nicht guten Jahr 2016 hätte ich mir diesmal endlich eine aktive, vor Selbstbewusstsein strotzende Veranstaltung gewünscht. Doch Orientierungslosigkeit, ja Leidenschaftslosigkeit war der beherrschende Eindruck.Ohne eine engagierte Verleiharbeit fehlen die Werkzeuge für eine nachhaltige lokale Arbeit. Die allgemeinen Marktgegebenheiten für den Film zu recherchieren und eine bundesweite Strategie festzulegen ist Hauptaufgabe des Verleihs. Meine Kinos arbeiten lokal hinzu, um dem Film in Gänze den dynamischen Marketingeffekt zu sichern. Was aber, wenn selbst der Verleih nicht so richtig mit dem Film "umgehen" kann? Wie soll ich als Kino die notwendige Markttiefe für viel zu viele startende Filme erreichen und ein angemessen großes Publikum für jedes einzelne, wertvolle Regiewerk mobilisieren?Mustafa El Mesaoudi / Rex Filmtheater Wuppertal / Cinema Wuppertal / me@cinemawuppertal.de

Quelle: Blickpunkt:Film

